Federazione Italiana Giuoco Calcio – Fußball 2.0 – Podcast

Die Federazione Italiana Giuoco Calcio setzt sich vermehrt um die Verbesserung und Weiterentwicklung des nationalen Fußballspiels ein.

Trainer Oliver Rohrer, Jugendkoordinator und Tecnico Federale Norbert Laner, FC Südtirol Spieler Noah Mayr und Tecnico Federale Francesco Mairhofer haben in unserer Sendung “Kulturzeit” am Montag 17. Februar 2020 Interessante Einblicke gegeben und Erfahrungen geteilt.

Die Verbesserung und Weiterentwicklung ist ein großes und ambitioniertes Ziel. Doch wie sollte man es erreichen? Wie kann man das Talent fördern? Welche Rolle spielen die Trainer dabei?

Wie sieht ein Trainer-Ausbildungsprogramm aus? Welche Maßnahmen trifft die F.I.G.C. noch um ihr Ziel zu erreichen?



In der Sendung hat uns Norbert Laner als Jugendkoordinator über die Wichtigkeit des Trainerberufs in einem Verein verraten und welchen Stellenwert dieser im Aufbau des Jugendsektors im Fußball hat. Ebenfalls hat er und Oliver Rohrer einen Einblick in den erst vor kurzem abgeschlossenen UEFA C Trainer-Kurs gegeben, welche Bereicherung es für sie war und inwiefern dieser ihre Traineraktivität beeinflusst hat.





Im zweiten Teil der Sendung sprachen wir über die Förderung des Talents im Förderzentrum Centro Federale Territoriale in Neumarkt. Dabei hat wiederum Norbert Laner, welcher als Tecnico Federale dort arbeitet, einen Einblick über die Arbeitsweise dieses so besonderen Förderzentrums gregeben und von Noah Mayr erfuhren wir darüber hinaus aus erster Hand wie es für ihn war dort mittrainiert zu haben.

Im letzten Teil der Sendung ging es um ein neues Pilotprojekt, der Area Sviluppo Territoriale welche mit Anfang März in unserem Land Einzug halten wird.



Na? Interesse geweckt?

Mehr erfahrt ihr hier im Podcast!

Play Stop Popout X