Fokus Lana – Letzte Folge der aktuellen Staffel mit Bürgermeister Helmut Taber

Die aktuelle Staffel Lana findet mit dieser Ausgabe ihren Abschluss. Das Gemeinde-Entwicklungsprogramm stand in ihrem Mittelpunkt. Die Fragebögen, die jeder Bürger und jede Bürgerin Lanas in den letzten Monaten ausfüllen und einreichen konnte sind ausgewertet und wurden nun in einer Bürgerversammlung präsentiert.

Über Bürgermeister Helmut Taber spricht in der aktuellen Ausgabe, über die einzelnen Themenfelder des Programms, die Bürgerbeteiligung per Fragebogen, die Ergebnisse und das weitere Prozedere zum Verabschiedung ab Herbst diesen Jahres.

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten dieser Staffel für ihren Einsatz, Ihre Zeit und ihre wertvollen Informationen zu den verschiedensten Bereichen der Gemeinde und ihrer Bevölkerung. Einen schönen Sommer allen und hoffentlich bis bald!



Podcast zum Nachhören

