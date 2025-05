In Sachen Mobilität hat sich in den vergangenen Monaten in Lana viel getan. So wurde die Gemeinde Lana vom Land mit dem Mobilitätspreis 2024 ausgezeichnet, das neue Mobilitätszentrum am Busbahnhof wurde fertiggestellt und aktuell wird ausgelotet, wie die Errichtung eines Radwegs in der Boznerstraße umsetzbar wäre.

Über alle drei Projekte informierte Verena Schnitzer ausführlich in dieser Ausgabe von „Fokus Lana“.

Podcast zum Nachhören

Play Stop X