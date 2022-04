Fokus Lana – Tour of the Alps 2022 mit Dr. Helmut Taber – Podcast

Fokus Lana – Das Hör-Magazin rund um die Gemeinde Lana

VertreterInnen der Gemeinde Lana informieren in Kooperation mit Radio Sonnenschein wöchentlich in der Rubrik „Fokus Lana“ über verschiedene Gemeinde-relevanten Themen und ihre Umsetzungen.

In dieser Sendung geht es um die Tour of the Alps 2022 mit Dr. Helmut Taber.

Die Ausstrahlung von „Fokus Lana“ auf Radio Sonnenschein erfolgt immer dienstags um 11.30 Uhr und in der Wiederholung donnerstags um 17.30 Uhr.

Zusätzlich sind die Sendungen als Podcast auf www.sunshine.it sowie den Facebook-Seiten der Gemeinde Lana abrufbar.

Fokus Lana zum Nachhören (Podcast)

