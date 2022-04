Tour of the Alps – 18. bis 22 April 2022

Tour of the Alps è uno dei più tangibili esempi di cooperazione transfrontaliera all’interno dell’euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino. Ne sono una prova i corridori di alto livello che prendono parte alla corsa e la sua trasmissione in ormai 100 Paesi diversi. Mi fa molto piacere che la tappa principale di questa edizione abbia luogo in Alto Adige: da Lana, i ciclisti toccheranno il Passo Furcia per arrivare a Villabassa.