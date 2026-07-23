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Freilufttheater im Kränzelgarten in Tscherms – „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ – Fotos

Konrad aus der Konservenbüchse: Ein ungewöhnlicher Junge sorgt für Wirbel

by Radio Sonnenschein
Konrad aus der Konservenbüchse: Ein ungewöhnlicher Junge sorgt für Wirbel

Konrad aus der Konservenbüchse: Ein ungewöhnlicher Junge sorgt für Wirbel

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Berti Bartolotti ist chaotisch, liebt es, unnütze Dinge zu bestellen, und kann es kaum glauben, als eines Tages ein ganz besonderer „Lieferant“ vor ihrer Tür steht: der siebenjährige Konrad. Der Junge wird in einer Konservenbüchse geliefert und ist perfekt programmiert – höflich, ordentlich und brav. Fast schon zu brav für Berti, die eigentlich keine Kinder mag.

Doch schon bald entwickelt sich zwischen den beiden eine liebevolle Beziehung.
Auch der benachbarte Apotheker Egon, Bertis Freund, schließt Konrad schnell ins Herz und übernimmt kurzerhand die Rolle des Vaters.

Berti und Egon wollen den Jungen nicht mehr hergeben. Doch dann machen sich die unheimlichen blauen Menschen aus der Konservenfabrik auf die Suche nach Konrad …

Aufführungstermine:

23.07., 26.07., 29.07., 31.07.2026

01.08., 02.08., 05.08., 07.08., 09.08., 12.08.2026

jeweils um 19.00-20.00 Uhr

Treffpunkt: Kränzelhof Tscherms

Alter: 6-99 Jahre

Ticketpreis: 14,00 Euro pro Person – Kinder unter 4 Jahren frei

Online Reservierung: freiluft.info/index.php/ticket

Bei einer Buchung bitte folgende wichtige Infos angegeben: Termin, Vorname und Nachname, Handynummer und Personenanzahl

Bezahlung: Abendkassa beim Theatereingang – KEIN Bancomat vorhanden

Die Theaterkarte berechtigt zu einem ermäßigten Eintritt in die Gärten des Kränzelhofes innerhalb Herbst 2026

Im Falle schlechter Witterung informieren wir Sie am Tag der Vorstellung ab 17 Uhr über eventuelle Absagen auf den offiziellen Social‑Media‑Kanälen des Freilufttheaters (Facebook und Instagram) sowie auf der Website www.freiluft.info.

Anfahrt

Auto: Lana, Tscherms, Erlebnis Kränzelhof.

Bus: Linie 211 Lana-Meran (alle 15 bis 30 Minuten)

Mitzubringen: Nach Möglichkeit: Sitzkissen mitbringen

 
Freiluft Konrad Tscherms
 
 
Fotos
(Walter Wiedenhofer)

 

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