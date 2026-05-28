Gemeinschaftshäuser: Gamechanger oder Prestige? Veranstaltung mit Lr. Dr. Hubert Messner

Gesundheitshäuser: Gamechanger oder Prestige? – Informationsabend mit Dr. Hubert Messner

Volles Haus beim Informationsabend zum Gesundheitswesen im Alperia Tower in Meran: Über 120 Interessierte folgten der Einladung von Generation 60+, der Sozialen Mitte Meran und dem Ortsausschuss Untermais zum Vortrag von Lr. Dr. Hubert Messner über die Zukunft des Südtiroler Gesundheitswesens. Selten mussten bei einer Veranstaltung noch zusätzliche Stühle gesucht werden – das große Interesse zeigte deutlich, wie sehr das Thema die Menschen bewegt. Grußworte an die Anwesenden richtete auch Landesrätin Rosmarie Pamer.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Herausforderungen und die geplanten Reformen im Gesundheitswesen. Landesrat Messner präsentierte konkrete Zahlen und Entwicklungen: Die Zahl der Zugänge zu den Notaufnahmen in Südtirol ist innerhalb von fünf Jahren von rund 195.000 auf fast 300.000 gestiegen – ein Plus von 54%. Gleichzeitig leiden bereits 31% der Südtiroler Bevölkerung an mindestens einer chronischen Erkrankung, bei den Ü-65-Jährigen sind es sogar 78% Prozent. Für diese Patientengruppe werden mittlerweile 76 Prozent der Gesundheitsausgaben aufgewendet.

Vorgestellt wurden zudem die zwölf geplanten Gemeinschaftshäuser, neue wohnortnahe Einsatzzentralen sowie die neue Gesundheitshotline 116117. Besonders hervorgehoben wurde dabei die stärkere Vernetzung zwischen sozialer und medizinischer Versorgung, um die Notaufnahmen zu entlasten und gleichzeitig die Betreuung vor Ort auszubauen.

Der Abend war keine „Schönwetterveranstaltung“. Aus dem Publikum kamen zahlreiche kritische Fragen – etwa zu langen Wartezeiten, zur Belastung der Notaufnahmen, zum Ärztemangel und zur wohnortnahen Versorgung im Burggrafenamt. Auch das Thema Mitarbeiterwohnungen für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal wurde angesprochen. Dabei wurde diskutiert, ob im Zusammenhang mit dem neuen Cura Resort in Meran Möglichkeiten geschaffen werden könnten, um Wohnraum für Bedienstete des Gesundheitswesens mitzudenken.

„Gerade weil wir oft nur Schlagzeilen oder aus dem Zusammenhang gerissene Informationen hören, war es uns wichtig, einen Gesamtüberblick über die Herausforderungen und die geplanten Maßnahmen zu geben. Das ist an diesem Abend eindrucksvoll gelungen. Es wurde offen diskutiert, kritisch nachgefragt und ebenso offen geantwortet. Ein großes Kompliment an Lr. Messner, der seine Vision für das Südtiroler Gesundheitswesen dargestellt hat“, betont Mitorganisator Reinhard Bauer.

Die Organisatorinnen und Organisatoren zeigten sich abschließend zufrieden über das große Interesse und den sachlichen, konstruktiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Reinhard Bauer Sonja Pircher Traudi Götsch

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Case della Comunità: svolta o prestigio?

Serata informativa con Assessore Dr. Hubert Messner

Grande partecipazione alla serata informativa sul sistema sanitario presso l’Alperia Tower di Merano: oltre 120 interessati hanno accolto l’invito di Generation 60+, della Soziale Mitte Meran e del Ortsausschuss Untermais – sempre della SVP – per assistere all’intervento dell’assessore provinciale dott. Hubert Messner sul futuro della sanità altoatesina. Raramente, durante una manifestazione, si è dovuto andare a cercare altre sedie in tutta la struttura: un segnale evidente di quanto il tema tocchi da vicino la popolazione. Anche l’assessora provinciale Rosmarie Pamer ha rivolto un saluto ai presenti.

Al centro della serata vi erano le sfide attuali e le riforme previste nel sistema sanitario. L’assessore Messner ha presentato dati e sviluppi concreti: negli ultimi cinque anni gli accessi ai pronto soccorso in Alto Adige sono passati da circa 195.000 a quasi 300.000, con un aumento del 54%. Allo stesso tempo, il 31% della popolazione altoatesina soffre già di almeno una malattia cronica; tra gli over 65 la percentuale sale addirittura al 78%. Per questa categoria di pazienti viene ormai impiegato il 76% della spesa sanitaria complessiva.

Nel corso della serata sono state presentate anche le dodici future Case della Comunità, le nuove centrali operative territoriali e il nuovo numero sanitario 116117. È stata sottolineata in particolare la necessità di rafforzare il collegamento tra servizi sociali e sanitari, così da alleggerire i pronto soccorso e allo stesso tempo potenziare l’assistenza vicino ai cittadini.

La serata non è stata una semplice “passerella”. Dal pubblico sono arrivate numerose domande critiche, ad esempio sui lunghi tempi di attesa, sul sovraccarico dei pronto soccorso, sulla carenza di medici e sull’assistenza sanitaria di prossimità nel Burgraviato. È stato affrontato anche il tema degli alloggi per infermieri e personale ospedaliero. In questo contesto si è discusso della possibilità di prevedere, nell’ambito del nuovo Cura Resort di Merano, anche spazi abitativi destinati al personale sanitario.

“Proprio perché spesso sentiamo soltanto titoli o informazioni estrapolate dal loro contesto, per noi era importante offrire una visione complessiva delle sfide e delle misure previste. E questo obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si è discusso apertamente, sono state poste domande critiche e sono arrivate risposte altrettanto chiare. Un grande complimento all’assessore Messner, che con competenza, calma e una visione d’insieme concreta ha illustrato la sua idea di sanità per l’Alto Adige”, sottolinea il coorganizzatore Reinhard Bauer.

Gli organizzatori si sono infine dichiarati molto soddisfatti per la grande partecipazione e per il confronto costruttivo e concreto con le cittadine e i cittadini.

Reinhard Bauer – Sonja Pircher – Traudi Götsch