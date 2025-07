Ghost in the Shell (2017)

In einer nahen Zukunft, in der Mensch und Maschine zunehmend verschmelzen, arbeitet Major Mira Killian als Elite-Agentin für die Spezialeinheit Sektion 9. Sie ist ein Cyborg mit einem menschlichen Gehirn – das einzige, was von ihrem früheren Ich übrig ist. Ihre Aufgabe: Cyberterrorismus bekämpfen.

Als sie auf den mysteriösen Hacker Kuze trifft, beginnt sie, an ihrer eigenen Vergangenheit zu zweifeln. Stück für Stück deckt sie auf, dass ihre Erinnerungen manipuliert wurden – und dass sie einst ein Mensch war, der gegen seinen Willen in einen künstlichen Körper verpflanzt wurde. Die Jagd nach Kuze wird zur Suche nach ihrer eigenen Identität.

Themen und Motive

Identität und Erinnerung: Wer bin ich, wenn meine Erinnerungen nicht echt sind?

Mensch vs. Maschine: Der Film stellt die Frage, was den Menschen im Zeitalter der Technologie noch ausmacht.

Künstliche Intelligenz und Ethik: Die Rolle von Konzernen in der Manipulation des menschlichen Körpers und Geistes wird kritisch beleuchtet.

Kulturelle Repräsentation: Die Besetzung von Scarlett Johansson als Major führte zu einer Debatte über „Whitewashing“.

Stil und Inszenierung

Visuelle Umsetzung: Der Film ist visuell beeindruckend – mit neonfarbenen Stadtlandschaften, holografischen Projektionen und futuristischem Design, das stark vom Anime inspiriert ist.

Action: Hochwertig choreografierte Kampfszenen und Spezialeffekte, die moderne Technik mit Cyberpunk-Ästhetik verbinden.

Musik: Clint Mansell und Lorne Balfe liefern einen atmosphärischen Soundtrack, der das Gefühl des Originals aufgreift.

Rezeption und Kritik

Lob: Die visuelle Gestaltung und die Leistung von Scarlett Johansson wurden vielfach gelobt. Auch die Hommage an den Anime wurde anerkannt.

Kritik: Die Handlung wurde als oberflächlich und vorhersehbar empfunden. Viele vermissten die philosophische Tiefe des Originals.

Kontroverse: Die Besetzung einer weißen Schauspielerin in einer ursprünglich japanischen Rolle löste internationale Diskussionen über kulturelle Aneignung aus.

Fazit

„Ghost in the Shell“ (2017) ist ein visuell beeindruckender Science-Fiction-Film, der versucht, die Essenz des Originals einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Auch wenn er die philosophische Tiefe des Anime nicht ganz erreicht, bietet er spannende Unterhaltung und regt zum Nachdenken über Identität, Technologie und Ethik an.