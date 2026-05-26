„Griasst Enk“ in Südtirol – Comedy-Star Buonomemes auf der Leinwand – Trailer

Es ist eine seltene Gelegenheit: Influencer Buonomemes zeigt sich ganz privat. Der Comedy-Star aus dem Vinschgau hat dem Filmemacher Alexander Lechner einen persönlichen Einblick in sein Leben gewährt. Die Comedy-Figuren Opa Walter und Oma Moidl bringen im Internet mehr als 800.000 Menschen zum Lachen. Doch wie tickt der Mensch dahinter? Die Doku „Griasst Enk“ wird am Montag, 8. Juni 2026, im Filmclub Capitol in Bozen gezeigt. Buonomemes gibt es dabei nicht nur auf der Leinwand, sondern auch live.



Südtirol-Premiere für eine Doku über einen der angesagtesten Südtiroler im deutschsprachigen Ausland. Gabriel Mair (27) stammt aus Goldrain und erobert seit rund fünf Jahren die Herzen der Comedy-Fans. Auf seinem Kanal Buonomemes zeigt er sich mal im blauen Schurz, mal im Oma-Kostüm und persifliert mit präziser Beobachtungsgabe Begebenheiten, die charakteristisch für das Leben auf dem Land sind. Auch live ist der Vinschger inzwischen erfolgreich: Mehr als 12.000 Besucherinnen und Besucher haben seine erste Comedy-Show bereits gesehen. Bis heute tourt er damit durch Österreich, Deutschland und Südtirol.

Einziger Südtirol-Termin

Kann ein Influencer auch Kabarett? Dieser Frage geht Regisseur Alexander Lechner in dem Film nach. „Griasst Enk. Buonomemes – Vom Internet auf die Bühne“ feierte Ende April in Österreich Premiere. Jetzt kommt der Film auch nach Südtirol. Im Rahmen eins Filmclub-Specials wird die fast einstündige Doku am Montag, 8. Juni 2026, im Filmclub Capitol in Bozen gezeigt. Gabriel Mair und Alexander Lechner sind persönlich anwesend und stellen sich im Anschluss den Fragen aus dem Publikum. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets sind online und direkt im Filmclub erhältlich.

Influencer als Live-Talent

Der Film zeigt Buonomemes auf seinem Weg vom Internet auf die Bühne. Alexander Lechner hält mit seiner Kamera rare Momente fest, wie die Aufregung vor der ersten Live-Show oder seinen ersten Südtirol-Auftritt im Passeiertal. Südtirol gilt laut Gabriel Mair nämlich als „hartes Pflaster“ für Comedians. Trifft das auch auf seine Auftritte zu? Den emotionalen Höhepunkt stellt das „Heimspiel“ dar: Buonomemes erstmals live in seiner Heimat im Vinschgau. „Ich habe in dem Film bewusst auf klassische Zusammenschnitte seiner Internet-Videos verzichtet, weil mich von Anfang an das Analoge interessiert hat. Wie setzt er seine Figuren auf der Bühne um? Wie ineragiert er mit dem Publikum? Nach der ersten Show war mir bewusst: Er ist ein wahres Live-Talent.“, so der Regisseur.

„Dr Bua aus’m Vinschgau“

Alexander Lechner hat Buonomemes ein knappes Jahr lang begleitet. Er trifft Jugendfreunde von Gabriel Mair, dessen früheren Leichtathletiktrainer, seine Lehrkräfte, zeigt ihn beim Eisbaden und bei den Proben für die erste Theaterrolle bei den Schlossfestspielen Dorf Tirol. Die Karriere von Buonomemes ist beachtlich. Kein anderer Südtiroler Künstler erreicht mit Comedy-Inhalten im Südtiroler Dialekt so viele Menschen. Gabriel Mair hat es vom Dorf ins Rampenlicht geschafft, ist dabei aber immer Dorfmensch geblieben. Nicht umsonst bezeichnet er sich im Film auch als „Bua aus’m Vinschgau“. Am 8. Juni 2026 kommt er in die Landeshauptstadt. Für Fans eine gute Gelegenheit, Gabriel Mair von einer anderen Seite kennenzulernen.

Doku auch im Fernsehen

“Griasst Enk” ist ein sehr persönliches und unkommentiertes Porträt über einen der talentiertesten Entertainer der Gen Z. Der Film wird nach der Kinovorstellung auch im Fernsehen ausgestrahlt. RAI Südtirol zeigt die Doku über Buonomemes am Samstag, 13. Juni, um 20.25 Uhr im Hauptabendprogramm. Filmemacher Alexander Lechner bedankt sich bei RAI-Koordinator Zeno Braitenberg für das Vertrauen: „Obwohl es anfangs nur eine vage Idee war, bin ich bei RAI Südtirol mit dem Thema sofort auf Interesse gestoßen.“ Das Filmprojekt ist als unabhängiger Autorenfilm entstanden

und wurde vom Filmemacher selbst produziert.

Quelle: Discovero e.U./Alexander Lechner

FilmTrailer

Informationen zur Produktion:

Titel: Griasst Enk. Buonomemes – Vom Internet auf die Bühne.

Regie, Kamera, Schnitt: Alexander Lechner

Color Grading: Johanna Hörl (The Colorists)

Plakat: Lukas Nagler

Produktion: Discovero e.U.

Land: Österreich/Italien

Produktionsjahr: 2026

Dauer: 57 Minuten

Genre: Dokumentation

Auflösung: 4K/HD

Ton: Stereo

Sprache: Deutsch (Dialekt)

Untertitel: Deutsch und Englisch

Drehzeitraum: Februar bis November 2025

Fertigstellung: Jänner 2026

Kein OFF-Text/Sprecherkommentar



Termine:

Südtirol-Premiere: 8. Juni 2026, Filmclub Capitol Bozen (20 Uhr)

Tickets: https://capitol.filmclub.18tickets.it/film/griasst-enk-buonomemes-vom-internet-auf-die-

buhne_2026/91b61992-8522-4d92-ab3d-fcc64d8d5bca#sala

Erstausstrahlung (I): 13. Juni 2026, RAI Südtirol (20.25 Uhr)

Vergangene Termine:

Österreich-Premiere: 28. April 2026, Stadtkino Hallein

Erstausstrahlung (A): 01. Mai 2026, Servus TV (23.35 Uhr)

Informationen zum Filmemacher

Alexander Lechner (44) ist freiberuflicher Journalist, Moderator und Filmemacher.

Geboren in Bozen, in Wien studiert und seit 2010 in Salzburg zu Hause, bewegt er sich

im Alpen-Donau-Adria-Raum, in dem er sich jenseits nationaler Grenzen verwurzelt

fühlt. Die langjährige Erfahrung als Reporter und Nachrichtenmoderator bei ServusTV

brachte ihn um die Welt. Seine Neugier und Naturverbundenheit bringt er heute als

Regisseur und Gestalter für unterschiedliche TV-Formate und Sender ein (z.B. „Die

talentierten Herren“ ORF1, „Heimatleuchten“ ServusTV, „Dorfverbrechen“ ATV).

Außerdem steht er weiter vor der Kamera. Er moderiert die monatliche

Kultursendung „Kompass“ auf RAI Südtirol. Für die ORF III-Reihe „Land der Berge“ war

Alexander Lechner 2024 erstmals als Produzent und Autorenfilmer tätig.

Die Filmproduktionsfirma Discovero e.U. wurde 2024 von Alexander Lechner in

Salzburg gegründet. Der Schwerpunkt liegt in der Abwicklung, Herstellung und

Postproduktion von Filmen.