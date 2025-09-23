Jubiläumsausgabe: 5. Radschnitzeljagd in Lana begeisterte Groß und Klein

Gemeindereferentin Valentina Andreis, Gewinner:innen der Hauptpreise der 5. Radschnitzeljagd, Bürgermeister Helmut Taber und Gemeindereferent Jürgen Zöggeler.

Ein voller Erfolg war die Jubiläumsausgabe der 5. Radschnitzeljagd in Lana am Sonntag, den 21. September 2025. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hieß es erneut: „Auf die Räder, fertig, los!“. Hunderte Radler:innen machten sich bei bestem Herbstwetter auf den Weg zu den zehn Stationen in und um Lana.

Der Tag begann mit der feierlichen Fahrradsegnung nach der Heiligen Messe an der Kreuzkirche. Anschließend schwangen sich die Teilnehmenden in den Sattel und begaben sich zu den abwechslungsreichen Stempelstationen. Dort warteten spannende Quizfragen, Geschicklichkeitsprüfungen und kleine Überraschungen auf die Radler*innen.

Im Rahmen der Radschnitzeljagd fand zudem die feierliche Preisverteilung der Aktion „Lana radlt zum Einkaufen“ statt. Diese gemeinsame Initiative der Marktgemeinde Lana und der Kaufleute Lana hatte auch 2025 wieder zahlreiche Bürger:innen motiviert, zwischen Mai und Mitte September mit dem Fahrrad bei einem der rund 50 teilnehmenden Betriebe einzukaufen. „Mit der Aktion möchten wir ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen und gleichzeitig den lokalen Handel stärken“, betonten Gemeindereferent Jürgen Zöggeler und der Obmann der Lananer Kaufleute Magnus Fuchsberger.

Den Höhepunkt des Tages bildete die große Verlosung unter den über 700 Teilnehmern im Kapuzinergarten, bei der viele Preise an die fleißigen Radler:innen übergeben wurden.

Gemeindereferent Jürgen Zöggeler, Bürgermeister Helmut Taber und Egger (Vorstand Kaufleute Lana) mit Gewinner:innen der von „Lana radlt zum Einkaufen“: Leo Schwienbacher, Knoll Monika mit Enkelin.