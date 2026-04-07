Kampagne „fit – Beweg dich gesund“ startet landesweit – Videos

Wollen gemeinsam mit der Kampagne „fit – Beweg dich gesund“ die Menschen in Südtirol motivieren, sich im Alltag zu bewegen (von links): Generalsekretär der Handelskammer Bozen Alfred Aberer, Primaria Sieglinde Kofler, Gesundheitslandesrat Hubert Messner, die Direktorin des Landesamts für Öffentlichkeitsarbeit Susanna Salvaterra und Lukas Waldner vom Dienst für Sportmedizin in Meran. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

Mit der neuen Kampagne „fit – Beweg dich gesund“ will das Land Südtirol mehr Bewegung im Alltag fördern – Die Initiative wurde am 7. April in Bozen vorgestellt

BOZEN (LPA). Mehr Bewegung im Alltag und mehr Bewusstsein für Gesundheit und Prävention will das Land mit der neuen Kampagne „fit – Beweg dich gesund“ erreichen. Vor allem sollen die Menschen in Südtirol zu einem aktiveren Lebensstil motiviert werden. Vorgestellt wurde die Initiative am 7. April 2026 in Bozen.

Die Kampagne setzt auf Information und Sensibilisierung. Sie zeigt, wie Bewegung einfach in Tages‑, Freizeit‑ und Arbeitsabläufe integriert werden kann. „Ziel ist es, den gesundheitlichen Nutzen regelmäßiger Bewegung sichtbar zu machen und Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden“, so Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Der Landesrat betonte die Bedeutung von Bewegung für die Vorsorge: „Bewegung ist eine der wirksamsten Formen der Prävention. Deshalb investieren wir gezielt in Gesundheitsförderung und Programme, die Menschen jeden Alters zu mehr Bewegung motivieren.“

In Südtirol treiben 42 Prozent der Erwachsenen regelmäßig Sport, weitere 16 Prozent zumindest gelegentlich. Gleichzeitig betätigen sich rund 15 Prozent der Bevölkerung weder sportlich, noch sind sie körperlich aktiv. Besonders groß ist der Bewegungsmangel bei älteren Menschen (ASTAT-Daten, 2024).

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VORSTELLUNG DER KAMPAGNE „FIT“

Der Generalsekretär der Handelskammer Bozen, Alfred Aberer, hob den Nutzen von Bewegung auch für die Wirtschaft hervor: „Gesunde und aktive Menschen sind leistungsfähiger, stressresistenter, zufriedener und fehlen seltener, was sich auf den Unternehmenserfolg auswirken kann.“

Die Kampagne richtet sich gezielt an Menschen, die sich bisher wenig bewegen. Sie will Vertrauen in präventive Maßnahmen stärken und nachhaltige Verhaltensänderungen anstoßen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, kommen unterschiedliche Maßnahmen zum Einsatz: Inserate, Citylights, Plakate, PR‑Beiträge, Online‑Inhalte sowie Videos in öffentlichen Verkehrsmitteln. „Wir zeigen Bewegung so, wie sie im echten Leben stattfindet – einfach, alltagstauglich und für alle machbar“, erklärte Susanna Salvaterra, Direktorin des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit in der Landesverwaltung.

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Gesundheitslandesrat Hubert Messner

Bei der Pressekonferenz wurden auch Videostatements von Fachleuten aus dem Südtiroler Sanitätsbetrieb gezeigt. Sieglinde Kofler, Primaria der Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus Meran, unterstrich: „Regelmäßige Bewegung wirkt sich positiv auf alle Bereiche der Gesundheit aus und ist ein zentraler Faktor für ein aktives Altern.“ „Schon kleine Veränderungen im Alltag können einen spürbaren gesundheitlichen Effekt haben“, ergänzte Lukas Waldner vom Dienst für Sportmedizin in Meran, der verschiedene Bewegungen in Videos für die Kampagne vorzeigt.

Info und Videos zur Kampagne: www.provinz.bz.it/fit

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Sieglinde Kofler – Primarin der inneren Medizin – Krankenhaus Meran

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Alfred Aberer – Handelskammer Bozen