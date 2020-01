Kann das Elektroauto die Umwelt retten? | UPDATE | WDR DOKU – Video

Sind E-Autos DIE Lösung gegen schlechte Luft und Klimawandel? Diese Doku „Kann das Elektroauto die Umwelt retten?“ war 2019 eine erste Antwort darauf und wurde kontrovers diskutiert. Hier nun ein UPDATE – mit aktuellen Zahlen zur Klimabilanz von E-Autos, die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung für den WDR berechnet haben. Außerdem haben wir uns die Produktion des ersten deutsche Autos für den Massenmarkt, des VW ID.3, unter die Lupe genommen. Volkswagen hat angekündigt, ihn klimaneutral herzustellen. Ist das überhaupt möglich?

Wichtige Teile der ersten Doku finden sich in diesem Update wieder. So ist nach wie vor die Batterieherstellung ein Problem. Die Batterie ist mit mehreren hundert Kilo Gewicht das größte Bauteil eines Elektro-Autos. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Batterie ist Lithium, ein Metall, für dessen Förderung fragile Ökosysteme in Südamerika zerstört und der dort lebenden Bevölkerung Land und Wasser geraubt wird. Die Autoren haben vor Ort recherchiert und zeigen die negativen Auswirkungen des Lithium-Booms.

Für die Herstellung von Elektroautos werden neben Lithium viele weitere Rohstoffe gebraucht, bei deren Gewinnung ebenfalls die Umwelt zerstört wird. Forscher des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie haben errechnet: Die Umweltbelastung durch alle bei der Herstellung verwendeten Materialien ist bei der E-Mobilität im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotoren doppelt so hoch. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass Autos mit Verbrennungsmotor die bessere Alternative sind. Am besten sind neue Mobilitätskonzepte. Und unter bestimmten Bedingungen können auch E-Autos ein Beitrag zum Klimaschutz sein.

Hier der Link zur Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung mit den aktuellen Zahlen zur Klimabilanz von E-Autos:https://www.isi.fraunhofer.de/content…

Ein Film für die Story von Florian Schneider und Valentin Thurn

Dieser Film wurde im Jahr 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seit dem nicht aktualisiert.

