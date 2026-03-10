

Kennst du schon das neue Mrs. Sporty in Meran?



Das Functional Training speziell für Frauen – egal welches Alter!

Muskelaufbau, Straffen, Abnehmen oder einfach fitter fühlen – bei uns geht alles, flexiblee Trainingszeiten mit oder ohne Betreuung.

Mit modernster Technik, digitaler Bewegungsanalyse und KI-gestützter Körperanalyse behältst du jederzeit deine Fortschritte im Blick.



Neu: Online-Kurse wie Pilates, Yoga, Fatburn oder Aerobic.

Und für schlanke, fitte Beine: unsere Boot-Lymphdrainage.

Komm vorbei zu Mrs. Sporty Meran: Beratungsgespräch und Probetraining kostenlos!

www.mrssporty.de/club337



Mrs. Sporty Meran – Pfarrgasse 2 – Tel. 0473 237036

Betreuung: 8.30–12 Uhr & 16–19 Uhr | Training: Mo–Fr 7–20 Uhr, Sa 8–11 Uhr