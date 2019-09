KlimaSchritte: Ohne Auto zu Schule und Arbeit

LPA – Gemeinsam so viele KlimaSchritte wie möglich zu sammeln: Das ist das Ziel der Aktion „KlimaSchritte“ im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Zwei Wochen lang, bis zum 27. September, legen die teilnehmenden Grundschüler den Schulweg auf umweltfreundliche Art und Weise zurück: zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad oder einem öffentlichen Verkehrsmittel. Für jede zurückgelegte Strecke sammeln sie Punkte in einem Klimapass. Auch Eltern und Lehrpersonen sind eingeladen, die Initiative zu unterstützen und ohne Auto zur Arbeit zu fahren. „Damit leisten schon die Kleinsten und ihre Familien einen wichtigen Beitrag zu weniger Luftverschmutzung“, unterstreicht Umweltlandesrat Giuliano Vettorato.

Aktionen in Bozen, Leifers und Laag

Um ein Zeichen zu setzen, besuchte der Landesrat diese Woche die Schüler an drei Schulen. Diesen Montag machte er sich auf den Weg zur italienischen Grundschule „Don Milani“ in Laag, am heutigen (18. September) Mittwoch zur Mittelschule „Astrid Lindgren“ in Leifers und am Freitag wird er bei den Schülern der Grundschule „Don Bosco“ in Bozen vorbeischauen. „Das KlimaSchritte-Projekt fordert die Kinder, aber auch uns Erwachsene dazu auf, nachhaltig mit unserer Umwelt umzugehen“, erklärt Vettorato. „Weniger Verkehr vor den Schulen bedeutet nicht nur saubere Luft, sondern auch weniger Lärm und mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger.“

Die Aktion „KlimaSchritte“ ist Teil des Projektpakets „Umwelt.Schule“ der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz. Am Ende der Initiative werden alle gesammelten KlimaSchritte zusammengezählt und der Landesumweltagentur übermittelt. Alle Klassen nehmen an der Verlosung von fünf „Abenteuer, Spiel & Bewegung“-Workshops teil. Die Gesamtzahl der KlimaSchritte aller EU-Länder wird bei der nächsten Weltklimakonferenz in Chile präsentiert.

Umfassendes Umweltbildungspaket

Neben der Aktion KlimaSchritte, stellt die Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz den Schulen Südtirols noch eine Reihe weiterer Umweltbildungsinitiativen zur Verfügung. Das Umweltbildungspaket Umwelt.Schule umfasst insgesamt 15 Projekte zu den Themenbereichen Wasser, Klima, Lärm, Luft, Abfall und Konsum. Es ist ein Mix aus einer Erlebnisausstellung, Workshops und selbstständig durchzuführenden Aktionen für sämtliche Schulstufen. Ein Video zum Umwelt.Schule-Paket ist auf YouTube und Facebook veröffentlicht.

Heuer neu ist das das Online-Quiz zum Internationalen Tag der Fischwanderung „Fische wandern„. Das gesamte Programm ist auf den Web-Seiten der Landesagentur abrufbar. Anmeldungen sind noch bis 15. Oktober möglich.