kultur.genuss.lana – genussreiche Aussichten in der Kulturzeit – Podcast

Der Bildungsausschuss Lana kann endlich wieder durchstarten und präsentierte in der „Kulturzeit“ vom 11.April 2022 sein Jahresprogramm, das unter dem Motto „Genuss“ steht und die verschiedensten Genüsse zu bieten hat.

Barbara Bonmann begrüßte im Sunshine-Studio Waltraud Holzner und Stephan Bertagnolli als Vertreter des Bildungsausschusses. Die beiden hatten sieben Veranstaltungen im Gepäck, die in den Monaten April bis September stattfinden werden.

Das Thema „Genuss“ bietet viele Betrachtungsweisen. Los geht es am 22. April 2022 um 19.00 Uhr im Arbeitervereinshaus mit dem „KAUGUMMI BLUES„, bei dem sich Bilder von Franziska Egger, Texte von Waltraud Holzner und Musik der Band „Criminal Beasts“ unter Leitung von Hubert Weiss vereinen und ergänzen und nach der Performance, bei besonderen „Wasser und Brot-Kreationen“ der Bäuerinnen Ortsgruppe Lana/Völlan, auch noch Raum für Plaudereien bieten.

Am 30. April 2022 folgt ab 10.00 Uhr im Kultur.Lana eine besondere Genussplauderei mit Kaffeeverkostung und Brioche. Kaffeeliebhaber werden hier nicht nur mit sehr erlesenen Röstungen verwöhnt, sondern können auch von den zwei Kaffeebohnen Dame Arabica und Frau Robusta in echter Kaffeehausatmosphäre und auf unterhaltsame Weise erfahren, welche Geheimnisse hinter dem Genuss von Kaffee stecken.

Am 19. Mai 2022 geht es in das wunderschöne Ambiente des Ansitzes Kränzl in Tscherms. Im Garten gibt es einen Vortrag und Workshop zum Thema „Sex/Liebe“ mit der renommierten Sexualpädagogin Dr. Miriam Pobitzer.

In Zusammenarbeit dem dem Verein Arcipelago trifft man sich am 26. Mai 2022 dann erneut im Kultur.Lana, wo mündlich weitergegebene Historie und Histörchen unter dem Titel „Memoria.Il sesto senso“ interessante Einblicke in das Geschichtsleben Lanas bieten werden.

Zu den Urlärchen nach Ulten führt die Veranstaltung „Larch und Lörget“ am 28. Mai 2022 ab 14.00 Uhr. Die naturwissenschaftliche Exkursion birgt viel interessantes Wissen rund um die Lärche und ihre vielfache Verwendbarkeit.

„APC“ heißt es Ende August und steht für: Apfel, Paradeiser und Chili. Es geht in den Garten von Professor Rudolf Kerschbamer, der dort sagenhafte 350 Apfelsorten, 300 Chilisorten und 70 Tomatensorten angebaut hat. Hier kann man unter anderem gesundes APC und nachhaltiges Genießen kennenlernen.

Am 21. September 2022 folgt die Fimvorführung „Die Kinder bringt nicht der Storch“ mit anschließender Diskussionsrunde, wobei die historische Entwicklung der Sexualerziehung in Südtiol bis zur Gegenwart im Mittelpunkt steht.

Weitere interessante Details zu den einzelnen Veranstaltungen bietet der Podcast der Sendung.

Genussreiches Nachhören und vor allem viel Spass beim Besuch der Veranstaltungsreihe „kultur.genuss.lana“ des Bildungsauschusses Lana.

Podcast zum Nachhören

Play Stop Popout X

https://www.facebook.com/Bildungsausschuss.Lana/