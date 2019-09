Kulturzeit: 111 Orte in Meran die man gesehen haben muss“ – Audio

Tom Tribus hat mit „111 Orte in Meran die man gesehen haben muss“ ein Buch vorgelegt, das die Leserschaft kreuz und quer durch Meran und seine Umgebung führt und den Fokus auf bekannte, aber auch unbekannte Orte lenkt. Eines ist ihnen gemein: Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Neben einseitigen Textpassagen setzen Fotos die jeweiligen Sehenswürdigkeiten in Szene.

In der „Kulturzeit“ vom 23.September 2019 hatte Barbara Bonmann das Vergnügen mit Tom zu plaudern, Interessantes über die Entstehung des Buches und Auswahl der einzelnen Orte zu erfahren.

Dazu gab Tom auch Leseproben aus seinem ganz eigenen Reiseführer.

Lesens- und entdeckentswert ist das im Emons-Verlag erschienene Buch – und das sowohl für Touristen als auch für Einheimische.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!