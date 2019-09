Kulturzeit: Anna Zuegg ist „so laut“

Sängerin Anna Zuegg aus Lana war zu Besuch in der „Kulturzeit“ und brachte ihre in Deutschland produzierte Single „So laut“ mit. Über den Song, die Arbeit in den Hamburger Studios von „Blue Monkey Music“ aber auch das „So – laut – Sein“ gab es jede Menge zu erzählen und den Song selbst natürlich zu hören.

Ein weiteres Mal „Zuegg“ hieß es außerdem in der Sendung in Zusammenhang mit der gleichnamigen Marmeladenfabrik in Lana, die vor 25 Jahren geschlossen wurde. Der Bildungsausschuss Lana hat dazu nicht nur eine Bilderausstellung in der Freiluftgalerie Am Gries organisiert, sondern lädt am 27. September 2019 unter dem Motto „Ein letztes Glas“ ab 20.00 Uhr in der Bibliothek Lana zu einem Runden Tisch mit Zeitzeugen. Hierbei wird an die Geschichte der Fabrik und vor allem an die zahlreichen Menschen, die dort gearbeitet haben, erinnert.



Kulturzeit – immer montags von 19.05 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!