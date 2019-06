Kulturzeit – AsfaltArt 2019 – Audio

Zum 13. Mal verwandelt das internationale Straßenkünstlerfestival „AsfaltArt“ vom 07.-09. Juni 2019 Merans Zentrum in einen bunten, quirligen Schauplatz bester artistischer Unterhaltung.



Barbara Bonmann begrüßte dazu in der „Kulturzeit“ am 27. Mai 2019 Claudia Bellasi, Gabriela Renner und Sandy Kirchlechner vom Organisationsteam.



Das Festival steht heuer ganz im Zeichen der Frauen, daher sind es auch ausschließlich Artistinnen aus aller Welt, die in diesem Jahr mit ihrem Können begeistern und das Publikum unterhalten werden.



Welche Höhepunkte die Festival-Besucher erwarten dürfen, was wo geboten wird, welches Rahmenprogramm es gibt, wie man sich in dem wie immer randvollen Künstlerinnen-Angebot zurechtfindet und vieles mehr erfährt man im Podcast der Sendung.



Los geht’s auf jeden Fall Freitag, den 7.Juni 2019 um 16.00 Uhr auf der Promenade bei der Postbrücke und alle sind eingeladen, diese einzigartigen drei Tage auch in diesem Jahr mitzuerleben und mitzufeiern!

