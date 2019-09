Kulturzeit: Brennende Theaterleidenschaft – Audio

Wenn die Intendantin Irene Girkinger von „ihrem“ Theater, den Vereinigten Bühnen Bozen spricht, dann überträgt sich ihre Leidenschaft automatisch auf den Gesprächspartner.

In der letzten „Kulturzeit“ war sie zu Gast bei Barbara Bonmann, im Gepäck das Programm der neuen Spielzeit 2019/2020.

Irene Girkinger ist mit Leib und Seele dabei: Neue Stücke, RegisseurInnen, SchauspielerInnen zu finden und dabei die Entwicklung des Theaters kontinuierlich vorzutreiben, begeistert sie einfach und wenn es nach ihr ginge, dann dürften es gerne mehr Stücke sein, die die VBB jede Theatersaison präsentieren.



Vor acht Jahren überzeugte sie den VBB- Vorstand mit ihrer Bewerbung, heute ist man in Südtirol froh, dass sie gekommen ist und Jahr für Jahr mit einer gelungenen Mischung aus klassischen und modernen Stücken, Sprech-und Musiktheater, spannenden, lustigen, berührenden und zum Nachdenken anregenden Inszenierungen die Kulturszene des Landes maßgeblich bereichert.



Wie Irene Girkingers Theaterleidenschaft erwachte und sich zum Beruf entwickelte, wie sie nach Bozen kam und welche Konzepte ihr für das Theater hier wichtig ist, darüber sprach sie ausführlich mit Barbara Bonmann.

Und wer bisher glaubte, einen Spielplan zu erstellen, sei eine einfache Sache, die in ein paar Wochen abgehandelt hat, der wurde beim Hören der Sendung eines Besseren belehrt.



Auch der neue Spielplan wurde ausführlich von der Intendantin beleuchtet. Soviel sei verraten: Man darf sich auf eine höchst interessante und facettenreiche neue Theatersaison in Bozen freuen. Wer mehr wissen möchte, sollte unebdingt hineinhören in den Podcast der „Kulturzeit“.

