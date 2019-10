Kulturzeit: Christoph Gufler und sein Buch „Weinland Südtirol“ – Podcast

Am 21. Oktober 2019 begrüßte Barbara Bonmann Christoph Gulfer im Sonnenscheinstudio.

Er hat vor kurzem beim Raetia Verlag das Buch „Weinland Südtirol: Geschichten, Lagen, Sorten“ veröffentlicht, das nicht nur die verschiedenen Weinsorten Anbaugebiete und Kellereien Südtirols unter die Lupe nimmt, sondern mit Ausflügen in die Weinhistorie des Landes und Anekdoten rund um den Rebensaft bestens zu unterhalten weiß.

Dazu gab es Wandertipps durch Südtirols Weinlandschaft und Vorschläge, an welchen Orten im Land man mehr über Südtirols Weine und ihre Geschichte erfahren kann.



Törgglen, Saltner, Mehltau und Co: Eine interessante und unterhaltsame Stunde in Weinkunde gab es in der Kulturzeit, dre Podcast gibt Gelegenheit zum Nachhören!

