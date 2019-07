Kulturzeit: Das Freiluft-Theater spielt “Die Schatzinsel” – Podcast

Ab 26.Juli 2019 lädt das beliebte Kinder- und Jugendtheater “Freiluft” kleine aber auch große Leute zu einem spannenden Piratenabenteuer: “Die Schatzinsel” von Antonia Tinkhauser steht auf dem Programm.

Barbara Bonmann begrüßte im Sonnenscheinstudio am 15. Juli 2019 Regisseurin Brigitte Knapp, Schauspielerin Liz Marmsoler, Schauspieler Ingemar Vienna, Bühnenbildner Roberto Morello und Freiluft-Initiatorin Gabriela Renner.



Spielen, singen tanzen – alles wird dem Ensemble in diesem Jahr abverlangt bei der Jagd auf den sagenschaften Schatz von Käptn Flint. Am Hosnbichl in Naraun (Tisens) tummeln sich Seeleute, Piraten, ein Baron und ein Doktor und mittendrin der 15jährige Jim, der sich nach einem echten Abenteuer auf See sehnt. Das bekommt er dann auch und das Publikum darf bis zum Schluss mitfiebern, wer den Schatz erobern kann.

Im Podcast der Sendung verrieten die Sunshine-Gäste viel Interessantes über die neue Produktion und machten jede Menge Lust darauf, mit auf Piratenfahrt zu gehen. Dieses Piratenabenteuer darf man auf keinen Fall verpassen! Gespielt wird vom 26. Juli bis 10. August ab 19.00 Uhr , Karten reserviert man rund um die Uhr unter info@freiluft.it oder telefonisch von 14.00-18.00 Uhr unter 320/2822459.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr

UND AB SOFORT BIS ANFANG SEPTEMBER IN SOMMERPAUSE!!!