Kulturzeit: Der Norden Indiens – zehn Städte in fünf Wochen – Podcast

Barbara Weiss aus Völlan hat vor kurzem den Norden Indiens, Goa und Mumbai bereist. Was sie auf ihrem fünfwöchigen Trip erlebt hat, davon berichtete sie in der Kulturzeit vom 09.März 2020.

Von Delhi über Agra, Varawasi Khajuraho bis Mumbai hat Barbara Weiss viel von Land und Leuten gesehen und erfahren. Ihre Eindrücke und Erlebnisse – wie bespielsweise der Besuch einer indischen Hochzeit oder eine Übernachtung in der Wüste – brachte sie den Sunshine-HörerInnen sehr anschaulich nahe – sogar originale Geräuschkulissen vom Subkontinent brachte sie mit. So gelang es, perfekt einzutauchen in eine faszinierende Welt der Gegensätze.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!