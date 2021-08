Kulturzeit: Die Schildbürger – Schlossfestspiele von Dorf Tirol – Podcast

Die Schlossfestspiele von Dorf Tirol sorgen in diesem Jahr im einmaligen Ambiente der Vorburg für kurzweilige Unterhaltung. Auf dem Programm stehen bis Ende August „Die Schildbürger“ nach den Geschichten von Erich Kästner unter der Regie des künstlerischen Leiters Torsten Schilling.

Er, Jasmin Mairhofer und Thomas Hochkofler aus dem Schauspielensemble sowie der musikalische Leiter Michl Lösch sorgten in der „Kulturzeit“ vom 16. August 2021 für viel unterhaltsame Information zur diesjährigen Produktion und jede Menge gute Laune.

Wer sind die Schildbürger und was hat es mit ihrer Dummheit auf sich?

Kann man Salz anpflanzen

Wird man mit der Zeit tatsächlich dumm, wenn man sich als Kluger lang genug dumm stellt?

Vielleicht gibt es ja eine Antwort in der Sendung, unbedingt reinhören in den Podcast und schnell Karten reservieren fürs Stück, denn der Andrang des Publikums ist in diesem Jahr sehr groß.

Alle Infos findet man im Netz unter Schlossfestspiele.events

