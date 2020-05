Kulturzeit: DRAHTHAUS – Klang neu erleben – hören – tanzen

In der letzten Ausgabe der „Kulturzeit“ vom 20.04.2020 gab es unter anderem ein Gespräch mit Simon Öggl von der Band „Drahthaus„.



Die vier Musiker aus Österreich und Südtirol verbinden Elektrosound mit Instrumenten und klingenden Gegenständen des alltäglichen Lebens: Ob Küchenreibe oder Plastiksack, hier wird experimentiert, Sound zusammengesetzt und zu einem ganz besonderen Klangteppich verwoben. Nicht alltäglich – aber megageil und das in Albumlänge! Reinhören in den Podcast und sich überzeugen!

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr

nur auf Radio Sonnenschein!