Kulturzeit: Fake-News und Verschwörungstheorien – Podcast

In unserer Welt kursieren die wildesten Verschwörungstheorien und Fake News: Die Mondlandung gab es nicht, die Erde ist mitnichten rund sondern eine flache Scheibe, Reptiloide regieren die Welt oder auch die Juden streben die Weltherrschaft an.



Was ist dran ist an derartigen Theorien und was nicht und wann werden sie gefährlich und haben direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft? Darüber sprach Barbara Bonmann am 07.Oktober 2019 mit Stephan Bertagnolli vom Bildungsausschuss Lana und mit Joachim Innerhofer von der jüdischen Gemeinde Meran.

Übrigens: Der Bildungsausschuss lädt zu diesem Thema am 19. Oktober 2019 ab 18.30 Uhr im Kulturpunkt Lana zu einer höchst interessanten Veranstaltung mit Alexa und Alexander Waschkau als Gästen, die mit ihrem erfolgreichen Podcast „Hoaxilla“ vielen Fake-News und Verschwörungstheorien auf den Grund gehen.

Kulturzeit – immer montags von 19.05 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!