Kulturzeit: Freilichtspiele Lana 2019 – Podcast

Am 1. Juli 2019 begrüßte Barbara Bonmann die Freilichtspiele Lana im Sonnenschein-Studio.

Am Mittwoch 10. Juli 2019 feiern diese die Premiere der satirischen Komödie „Der Selbstmörder“.

Regisseurin Stefanie Nagler, Schauspielerin Karin Verdorfer, Schauspieler Frederick Redavid und Vize-Präsident Bertrand Huber gaben Einblicke unter anderem in das Stück, das Team und die Proben.



„Der Selbstmörder“ von Nikolai Erdmann bietet jede Menge sehenswerter Charaktere und erzählt mit viel Sprachwitz die Geschichte eines Mannes, dem das nächtliche Verspeisen eines Stückes Leberwurst als Selbstmordversuch ausgelegt wird. Welche Konsequenzen dies hat und wer sich dieses persönliche Ereignis für andere Zwecke zunutze machen will, das hört man im Podcast der Sendung und sieht man vor allem ab

10. Juli 2019 im Kapuzinergarten in Lana.

Freuen darf man sich auf ein wunderbares Ensemble und einen äußerst unterhaltsamen Abend.

www.freilichtspielelana.eu