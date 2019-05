Kulturzeit: Hunde-Erziehung mit Schmunzelfaktor – Audio

In der letzten Sendung vom 6. Mai 2019 waren Christine Kompatscher mit ihrem Buch „Pfote drauf“ und ihre Tochter Julia Gast in der „Kulturzeit“.



Hundetrainerin Christine Kompatscher gibt den Sunshine-HörerInnen seit vielen Monaten jeden Mittwoch in der Rubrik „Nachgefragt“ interessante Tipps und hilfreiche Tricks rund um Hundeerziehung und -training.

Ihr gerade erschienenes Buch „Pfote drauf“ erklärt nun kompetent, leicht verständlich und humorvoll was unsere geliebten Vierbeiner lernen sollen und müssen.



Pfiffig aufgepeppt mit vielen Fotos sind Christine und ihre Hunde Smilla und Balou am Start, um HundebesitzerInnen Wissen rund um den Hund schmackhaft zu machen. Dabei hat es Christine auch nicht versäumt, viele lustige Anekdoten aus ihren gemeinsamen Erlebnissen mit Balou und Smilla zu niederzuschreiben und das bringt die LeserInnen immer wieder zum Schmunzeln und Lachen. Wer nachhören möchte, was Christine und Julia in der „Kulturzeit“ alles zu erzählen hatten, dem steht der Podcast der Sendung zur Verfügung.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!