Kulturzeit: It´s all about Jazz – Audio

Jede Menge Jazz gab es in der Kulturzeit am 23.April 2018. Michael Lösch, der mit Helga Plankensteiner alljährlich das Festival „Lana meets Jazz“ organisiert, war Gast im Sonnenscheinstudio und plauderte mit Barbara Bonmann nicht nur über die Highlights des diesjährigen Programms, das am 30. April 2018 eröffnet wurde und bis 6. Mai 2018 läuft, sondern auch über die Historie des Jazz bis in die Neuzeit, seine Charakteriska und die Entstehung und Entwicklung des „Lana meets Jazz“-Festivals.

Dazu gab es einen interessanten Buchtipp von Susanna Valtiner aus dem Buchladen Lana, die Arno Geigers neuestes Buch mitbrachte und Poetisches mit Christoph Gufler.

Nachhören kann man die Sendung wie immer im Download.

Das Programm des Jazzfestivals findet man unter sweetalps.com

Kulturzeit: immer montags von 19.05 Uhr bis 20.00 Uhr

Wiederholung sonntags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr