Kulturzeit: Magdaleena – eine Powerfrau startet durch und Psairer Bauernmeisterschaft – Podcast

Musikerin Magdaleena Gąsiorowicz‎ aus Brixen besuchte Barbara Bonmann am 13. Januar 2020 im Sonnenschein-Studio, im Gepäck ihre erste eigene Single „Heute, Hier, Morgen und Jetzt„. Musik begleitet die gebürtige Polin schon immer, nach mehrjährigem Aufenthalt in Deutschland, hat sie Brixen zu ihrer aktuellen Wahlheimat erkoren und startet von hier aus ihren eigenen musikalischen Weg. Der führte sie schon auf eine gemeinsame Bühne mit Frei.Wild, aber auch ins Studio mit dem Musikprojekt „Wilde Flamme“ und mit dem Sänger der Band ENORM. Über die bisherigen Stationen ihres Lebens plauderte Magdaleena freigiebig und äußerst unterhaltsam und natürlich gab es auch Kostprobene ihres gesanglichen Könnens. Eine echte Powerlady startet durch, Radio Sonnenschein ist gerne dabei!

Am 26. Januar 2020 Punkt 12.00 Uhr ist es soweit: Die 15. Ausgabe der Psairer Bauernmeisterschaft wird in Rabenstein gestartet. Jeweils im Doppel treten die Wettkämpfer an und messen sich in zwei Disziplinen: Dem„Haiziecher“ und dem Eisturmklettern. Reinhard Graf von der Eisturmkletteranlage Rabenstein verriet den Sunshine-HörerInnen alle wichtigen Details und lud dazu ein, als Publikum den spannenden Wettkämpfen beizuwohnen und die Starter anzufeuern.

Er geht selber als Favorit an den Start und könnten mit seinem Partner Christoph Pfitscher nach ihren Siegen 2018 und 2019 den Hattrick schaffen. Unterhaltung bietet außerdem ein Rahmenprogramm und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.



Der Eisturm ist in den kommenden Wochen für alle Kletterbegeisterten geöffnet: Dienstag und Freitag von 19 bis 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 13.30 bis 19 Uhr.

Ausrüstung kann vorort entliehen werden – alle Infos unter eisklettern.it

