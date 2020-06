Kulturzeit: Musikalische Reise mit Zolf & Saturn – Podcast

Manuel Oberkalmsteiner steckt hinter dem Musikprojekt „Zolf & Saturn„. Mit dem neuen Album „Peak“ im Gepäck war er Gast in der Kulturzeit vom Montag 8. Juni 2020.

Die Musik von Zolf & Saturn ist immer etwas ganz besodneres, sammelt Manuel doch Klänge und Geräusche in der ganzen Welt und verwebt diese mit digitalem und analogem Sound sowie seiner Stimme zu einem ganz besonderen Klangteppich fernab vom Mainstream.

Achtsamkeit kommt hier ins Spiel und Sich-Fallenlassen. Im Podcast der Sendung sprach Barbara Bonmann mit Manuel Oberkalmsteiner über Reisen in und zu sich selbst, Namensgebungen in heißen Quellen, Musikveröffentlichungen in Corona-Zeiten und vieles mehr, begleitet von Musik aus dem neuen Album.



Weitere Infos über Zolf & Saturn und die Möglichkeit, das neue Album zu erwerben fidnet man unter: www.zolfandsaturn.com

Facebook: https://www.facebook.com/zolfandsaturn

