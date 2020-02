Kulturzeit: Radetzkymarsch“ bei den Vereinigten Bühnen Bozen – Podacst

Die Vereinigten Bühnen Bozen laden ab 8. Februar 2020 zur Inszenierung von „Radetzkymarsch“ nach dem Jahrhundertroman von Joseph Roth.

Der Regisseur Rudolf Frey, der Choreograph Marcel Leemann und ein Großteil des Ensembles – Elke Hartmann, Dominik Raneburger, Lukas Lobis, Roman Blumenschein und Alexander Ebeert – gaben den Sonnenschein-HörerInnen in der Kulturzeit vom 3. Februar 2020 Einblicke in die verschiedenen Figuren, die Handlung und die Probenarbeit.

„Radetzkymarsch“ führt das Publikum in die Welt der untergehenden k. und k. Monarchie Österreich-Ungarn.

Es begegnet dem jungen Leutnant Carl Joseph von Trotta, der seinem Kaiser und Land als Soldat dient, aber von einem ganz anderen Leben träumt. Das Stück führt in den doppelten Untergang:

Den einer Familie und den einer ganzen Epoche.

Die Inszenierung sorgt für Überraschungen, denn das Publikum ist ungewöhnlich „nah dran“ am unmittelbaren Bühnengeschehen.

Kulturzeit – immer montags 19.00-20.00 Uhr

und sonntags 11.00-12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!!!