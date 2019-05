Kulturzeit: Reisefieber – Audio

Warum man in Osttirol eine Weltreise im Taschenformat machen kann, das verriet Barbara Bonmann in der letzten „Kulturzeit“ am 15. April 2019.

Alles drehte sich diesmal ums Reisen: So führte ein weiterer Urlaubstipp auf die Azoren, ein anderer auf eine Reise mit Boot und Schiff.

Ferien im Wohnmobil wurden unter die Lupe genommen und wie ein Familienurlaub für alle Beteiligten rundum gelingt, war ebenfalls ein wichtiges Thema.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!

ACHTUNG: AM OSTERMONTAG, 22.APRIL ENTFÄLLT DIE KULTURZEIT!