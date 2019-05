Kulturzeit: Südtiroler Weltäden, Take Up und SGAAW – Audio

In der Kulturzeit vom 8. April 2019 hatte Barbara Bonmann einen großen Platz für die Südtiroler Weltläden reserviert, denn er feiert seinen zehnten Geburtstag, Markus Dapunt, Präsident der Weltläden Meran und Lana informierte ausführlich über Philosophie und Umsetzung des Fairen Handels und die Angebote der Geschäfte.



Der Jugenddienst Lana Tisens und das Jugendzentrum Jux Lana stellten hingegen das Partizipationsprojekt „Take Up“ für Jugendliche in und um Lana vor, ein Reisetipp führt nach Dänemark, wo Stadt- und Landleben erkundet wurden, ein Buchtipp führte in die Zukunft und welches Getränk sich hinter SGAAW verbrigt konnte man auch erfahren.

