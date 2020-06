Kulturzeit: LanaLive 2020 – „UNHEARD PLACES – LANA UNDERGROUND“ – Podcast

Am Montag, den 25. Mai 2020 war die „Kulturzeit“ Teil des Kulturfestivals „LanaLive“, das heuer in den Untergrund abtauchte und – wörtlich und im übertragenen Sinne- alles was in Lana und Umgebung unter der Erde liegt, erkundete.



Die beiden Künstler Manuel Oberkalmsteiner und Matthias Keitsch hatten hierfür das Hörformat „UNHEARD PLACES LANA“ entwickelt, mit dem sie ungehörte Orte der Gemeinde erkundeten, aufnahmen und für ihr Publikum hörbar machten. Ihre in Lana ergrabenen und gesammelten Klänge, Geräusche, Gespräche und Statements verwoben sie mit Musik in einer Live-Performance im Sonnenschein-Studio. Das so entstandene Hörbild – oder sollte man besser sagen Hörbuch? – erstaunte, fesselte, faszinierte und förderte manches ans Tageslicht, das vielen bis dato unbekannt gewesen sein dürfte.



Im Anschluss plauderte Barbara Bonmann mit den beiden über Kunst und Künstlerdasein in Zeiten von Corona, das Konzept ihrer Reihe „UNHEARD PLACES“ und die Vorarbeiten und konkrete Umsetzung der Performance für „LanaLive“.



Nachhören kann jeder der Ungewöhnliches liebt und sich gerne in neue Welten entführen läßt die Performance und das Gespräch im Podcast der Sendung.

Hier einige Eindrücke (Fotos: Walter Wiedenhofer)