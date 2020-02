Kulturzeit: Vom Bergbauernbua zum Unternehmer – Podcast

„Es gibt 1000 Möglichkeiten. Man muss nur Mut und den festen Willen haben, seinen Traum zu verwirklichen“.

Josef Schötzer aus Lana hat mit seiner Frau Helena und den gemeinsamen acht Kindern in seinem Leben viele Träume verwirklichen können. Die von ihm aufgebaute Zimmerei ist nur einer dieser erfolgreich umgesetzten Träume, der Betrieb feierte vor kurzem sein 50jähriges Bestehen.

Wie der Bergbauernbua Josef sein Leben meisterte und mit der Unterstützung seiner Frau zum erfolgreichen und geschätzten Betriebsinhaber wurde, kann man im Buch „Vom Bergbauernbua zum Unternehmer“ nachlesen. Josef und Helena Schötzer haben Waltraud Holzner ihre Lebensgeschichte erzählt und sie hat sie aufgeschrieben.

Alle drei begrüßte Barbara Bonmann in der „Kulturzeit“ am 10. Februar 2020, um hautnah die Geschichte der Schötzers kennenzulernen und die HörerInnen daran teilhaben zu lassen. Das karge Leben am Bergbauernhof mit Hunger und ohne elektrisches Licht kam dabei genauso zur Sprache wie das Liebeswerben Josef Schötzers um seine Helena, der erfolgreiche Aufbau des eigenen Betriebs in Lana und das Leben im Nicht-Ruhestand – nachzuhören antürlich im Podcast der Sendung.

