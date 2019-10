Kulturzeit: We dance with IVAN FILLINI

DJ Ivan Fillini ist seit 25 Jahren an den Turntables zuständig für den Sound fürs tanzhungrige Partyvolk im In- und Ausland!

Zum Jubiläum gab es am 30. September 2019 eine „Kulturzeit“ nur für ihn.



Mit Barbara Bonmann plauderte er über Vergangenes und Zukünftiges, über Höhen und Tiefen im DJ-Leben,

die Entwicklung der Musik und der Szene der letzten 25 Jahre und vieles mehr – nachzuhören wie immer in unserem Podcast.

