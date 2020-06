LanaLive 2020 in der TV-Sendung „Kulturzeit“ von RAI Südtirol – Video

Am Mittwoch 10. Juni 2020 gab es in der TV-Sendung „Kulturzeit“ von RAI Südtirol folgende Schwerpunkte: das Kulturfestival LanaLive, den Musiker und Land-Art-Künstler Jan Langer, die Fellin-Sonderausstellung und ein Porträt der Künstlerin Karin Schmuck. Durch die Sendung führte Brigitte Margesin.

LanaLive ist ein multidisziplinäres Kulturfestival in Lana. Wie alle Festivalveranstalter standen auch hier die Organisatoren vor der Frage, das Festival auf Grund der aktuellen Corona-Zeit abzusagen – oder trotzdem stattfinden zu lassen. Sie haben sich für letzteres entschieden.



Er macht Musik bei Opas Diandl und schafft Kunstwerke aus Ästen und Matsch: Jan Langer. Der aus Tscherms stammende Künstler sucht sich für seine Werke einsame Plätze in der Natur und arbeitet mit dem, was er vorfindet. Seine Land Art ist bewusst dem Verfall preisgegeben.



100 Jahre alt wäre heuer der Künstler Peter Fellin geworden. Die Hofburg Brixen und das Museion in Bozen feiern seinen Geburtstag mit der Sonderausstellung „Meditationen“.

Im Porträt wurde in der TV-Sendung die Künstlerin Karin Schmuck aus Bozen vorgestellt.

Das Video von RAI Südtirol