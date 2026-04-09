LH Arno Kompatscher mit Olympionikinnen und Olympioniken bei Papst-Audienz

Landeshauptmann Arno Kompatscher begleitet „mit Freude“ Südtiroler Athletinnen und Athleten nach Rom – Dank an den Papst für klare Worte gegen den Krieg

ROM (LPA) – Am 9. April 2026 hat Papst Leo XIV im Vatikan eine Delegation von Sportlerinnen und Sportlern der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 empfangen. Dabei wurde ihnen das Schreiben „La vita in abbondanza“ (Das Leben in Fülle) über den Wert des Sports überreicht, das der Papst am 6. Februar anlässlich der Winterspiele unterzeichnet hatte.

An der Audienz nahmen zahlreiche Südtiroler Sportlerinnen und Sportler mit Landeshauptmann Arno Kompatscher teil. „Die Audienz beim Papst war ein besonderer Abschluss der Olympischen und Paralympischen Winterspiele. Es war eine Ehre für alle Teilnehmenden und für mich eine Freude, die Südtiroler Sportlerinnen und Sportler zu begleiten“, sagte Kompatscher. „Ich habe Papst Leo auch für seine klaren Worte gegen den Krieg gedankt“, so der Landeshauptmann.



Papst Leo XIV hatte bei dem Treffen mit den italienischen Athletinnen und Athleten sein Engagement für den Frieden bekräftigt. „In der heutigen Zeit, die von Spannungen, Rivalitäten und Konflikten geprägt ist, gewinnt euer Einsatz zusätzliche Bedeutung. Der Sport ist ein Ort der Begegnung“, sagte der Papst.

Die Veranstaltung war vom Dikasterium für Kultur und Bildung organisiert worden. Beteiligt waren der offizielle Sportverband des Vatikans Athletica Vaticana sowie das Italienische Olympische Komitee (CONI) und das Italienische Paralympische Komitee (CIP).