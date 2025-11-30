Lichter, Pannen, Familie: „Schöne Bescherung“ im totalen Feiertagswahnsinn

Schöne Bescherung – oder im Original „National Lampoon’s Christmas Vacation“ – ist so ein Film, der jedes Jahr aufs Neue zeigt, wie grandios Weihnachten schiefgehen kann. Im Mittelpunkt steht Clark Griswold, der verzweifelt versucht, das perfekte Familienfest zu organisieren. Und genau daran zerbricht natürlich alles: eine Lichtdekoration, die das Stromnetz gefährdet, ein Tannenbaum, der beinahe das Wohnzimmer sprengt, nervige Verwandtschaft – das volle Programm.

Was den Film so zeitlos macht? Viele erkennen sich in diesem überhöhten Festtagsstress wieder – dieser Wunsch nach Harmonie, der mit jedem Versuch nur noch weiter wegrutscht. Die Situationskomik ist herrlich überdreht, aber nie bösartig. Am Ende bleibt doch das Gefühl: Chaos gehört zu Weihnachten, und genau das macht es oft erst lebendig.