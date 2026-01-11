Live-Monitor für Windows 10/11 mit Log-File – Free Download!

DigitalLokales und mehr!

Das Live-Monitor-Skript ist ein Python-basiertes Werkzeug, das auf Windows-Systemen alle aktuellen Netzwerkverbindungen überwacht. Es zeigt sowohl TCP- als auch UDP-Verbindungen in Echtzeit an, sortiert nach Local-Port, und bietet eine kompakte Übersicht über die aktiven Ports. Gleichzeitig wird alles in einem Logfile gespeichert, um eine Historie aller Verbindungen zu führen.

Es ist besonders praktisch, um:

  • offene Ports und aktive Verbindungen zu überwachen

  • zu sehen, welche Programme welche Ports belegen

  • neue oder geschlossene Verbindungen sofort zu erkennen

  • IPv4- und IPv6-Verbindungen zu unterscheiden

  • Das Programm muss nicht installiert werden, einfach entpacken und starten

Besonderheit:

  • Das Skript legt automatisch ein Logfile im Startordner an, in dem jede Scan-Ausgabe gespeichert wird.

  • Standardmäßig wird alle 10 Sekunden ein neuer Scan durchgeführt und die Ergebnisse aktualisiert.

Funktionen

  1. Live-Monitoring der Netzwerkverbindungen

    • Zeigt alle aktuell aktiven TCP- und UDP-Verbindungen an

    • IPv4- und IPv6-kompatibel

    • Separates Anzeigen von Local IP / Local Port und Remote IP / Remote Port

  2. Sortierung und Übersicht

    • Verbindungen werden nach Local-Port aufsteigend sortiert

    • Terminal zeigt ein Port-Dashboard mit allen aktiven TCP- und UDP-Ports

    • Neue Verbindungen werden farblich hervorgehoben (Grün ✅)

    • Geschlossene Verbindungen werden farblich markiert (Rot ❌)

  3. Programminformationen

    • Zeigt zu jedem Port das zugehörige Programm, PID und Benutzer an

  4. ASCII-Logfile

    • Jede Scan-Ausgabe wird in einer ASCII-Tabelle im Logfile gespeichert

    • IPs und Ports werden separat dargestellt

    • Historie aller Verbindungen bleibt erhalten

    • Sortiert nach Local-Port für bessere Übersicht

  5. Kompatibilität

    • Läuft auf Windows 10/11

    • Nutzt psutil für Netzwerk- und Prozessinformationen

    • Terminalfarben funktionieren über ANSI-Codes

Vorteile

  • Sofortige Erkennung von offenen Ports und aktiven Verbindungen

  • Schnelles Erkennen von neuen oder geschlossenen Verbindungen

  • Nachvollziehbare Historie aller Scans für Troubleshooting oder Monitoring

  • Sortierte, gut lesbare Darstellung für IPs und Ports

  • Kompakt zusammengefasstes Port-Dashboard für schnellen Überblick

Dieses Programm ist ein praktisches Tool für Administratoren, Entwickler und Sicherheitsinteressierte, die auf Windows-Systemen die Netzwerkinfrastruktur live überwachen möchten. Mit Logfile-Historie, Sortierung nach Ports, Farben und Symbolen für Statusänderungen bietet es sowohl Schnellüberblick als auch Detailinformationen.

Free Download: live_monitor.zip

Infos: walter@sunshine.it

 

