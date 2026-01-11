Live-Monitor für Windows 10/11 mit Log-File – Free Download!

Das Live-Monitor-Skript ist ein Python-basiertes Werkzeug, das auf Windows-Systemen alle aktuellen Netzwerkverbindungen überwacht. Es zeigt sowohl TCP- als auch UDP-Verbindungen in Echtzeit an, sortiert nach Local-Port, und bietet eine kompakte Übersicht über die aktiven Ports. Gleichzeitig wird alles in einem Logfile gespeichert, um eine Historie aller Verbindungen zu führen.

Es ist besonders praktisch, um:

offene Ports und aktive Verbindungen zu überwachen

zu sehen, welche Programme welche Ports belegen

neue oder geschlossene Verbindungen sofort zu erkennen

IPv4- und IPv6-Verbindungen zu unterscheiden

Das Programm muss nicht installiert werden, einfach entpacken und starten

Besonderheit:

Das Skript legt automatisch ein Logfile im Startordner an, in dem jede Scan-Ausgabe gespeichert wird.

Standardmäßig wird alle 10 Sekunden ein neuer Scan durchgeführt und die Ergebnisse aktualisiert.

Funktionen

Live-Monitoring der Netzwerkverbindungen Zeigt alle aktuell aktiven TCP- und UDP-Verbindungen an

IPv4- und IPv6-kompatibel

Separates Anzeigen von Local IP / Local Port und Remote IP / Remote Port Sortierung und Übersicht Verbindungen werden nach Local-Port aufsteigend sortiert

Terminal zeigt ein Port-Dashboard mit allen aktiven TCP- und UDP-Ports

Neue Verbindungen werden farblich hervorgehoben (Grün ✅)

Geschlossene Verbindungen werden farblich markiert (Rot ❌) Programminformationen Zeigt zu jedem Port das zugehörige Programm, PID und Benutzer an ASCII-Logfile Jede Scan-Ausgabe wird in einer ASCII-Tabelle im Logfile gespeichert

IPs und Ports werden separat dargestellt

Historie aller Verbindungen bleibt erhalten

Sortiert nach Local-Port für bessere Übersicht Kompatibilität Läuft auf Windows 10/11

Nutzt psutil für Netzwerk- und Prozessinformationen

Terminalfarben funktionieren über ANSI-Codes

Vorteile

Sofortige Erkennung von offenen Ports und aktiven Verbindungen

Schnelles Erkennen von neuen oder geschlossenen Verbindungen

Nachvollziehbare Historie aller Scans für Troubleshooting oder Monitoring

Sortierte, gut lesbare Darstellung für IPs und Ports

Kompakt zusammengefasstes Port-Dashboard für schnellen Überblick

Dieses Programm ist ein praktisches Tool für Administratoren, Entwickler und Sicherheitsinteressierte, die auf Windows-Systemen die Netzwerkinfrastruktur live überwachen möchten. Mit Logfile-Historie, Sortierung nach Ports, Farben und Symbolen für Statusänderungen bietet es sowohl Schnellüberblick als auch Detailinformationen.

Free Download: live_monitor.zip

Infos: walter@sunshine.it