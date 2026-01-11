Live-Monitor für Windows 10/11 mit Log-File – Free Download!

Das Live-Monitor-Skript ist ein Python-basiertes Werkzeug, das auf Windows-Systemen alle aktuellen Netzwerkverbindungen überwacht. Es zeigt sowohl TCP- als auch UDP-Verbindungen in Echtzeit an, sortiert nach Local-Port, und bietet eine kompakte Übersicht über die aktiven Ports. Gleichzeitig wird alles in einem Logfile gespeichert, um eine Historie aller Verbindungen zu führen.
Es ist besonders praktisch, um:
-
offene Ports und aktive Verbindungen zu überwachen
-
zu sehen, welche Programme welche Ports belegen
-
neue oder geschlossene Verbindungen sofort zu erkennen
-
IPv4- und IPv6-Verbindungen zu unterscheiden
- Das Programm muss nicht installiert werden, einfach entpacken und starten
Besonderheit:
-
Das Skript legt automatisch ein Logfile im Startordner an, in dem jede Scan-Ausgabe gespeichert wird.
-
Standardmäßig wird alle 10 Sekunden ein neuer Scan durchgeführt und die Ergebnisse aktualisiert.
Funktionen
-
Live-Monitoring der Netzwerkverbindungen
-
Zeigt alle aktuell aktiven TCP- und UDP-Verbindungen an
-
IPv4- und IPv6-kompatibel
-
Separates Anzeigen von Local IP / Local Port und Remote IP / Remote Port
-
-
Sortierung und Übersicht
-
Verbindungen werden nach Local-Port aufsteigend sortiert
-
Terminal zeigt ein Port-Dashboard mit allen aktiven TCP- und UDP-Ports
-
Neue Verbindungen werden farblich hervorgehoben (Grün ✅)
-
Geschlossene Verbindungen werden farblich markiert (Rot ❌)
-
-
Programminformationen
-
Zeigt zu jedem Port das zugehörige Programm, PID und Benutzer an
-
-
ASCII-Logfile
-
Jede Scan-Ausgabe wird in einer ASCII-Tabelle im Logfile gespeichert
-
IPs und Ports werden separat dargestellt
-
Historie aller Verbindungen bleibt erhalten
-
Sortiert nach Local-Port für bessere Übersicht
-
-
Kompatibilität
-
Läuft auf Windows 10/11
-
Nutzt
psutilfür Netzwerk- und Prozessinformationen
-
Terminalfarben funktionieren über ANSI-Codes
-
Vorteile
-
Sofortige Erkennung von offenen Ports und aktiven Verbindungen
-
Schnelles Erkennen von neuen oder geschlossenen Verbindungen
-
Nachvollziehbare Historie aller Scans für Troubleshooting oder Monitoring
-
Sortierte, gut lesbare Darstellung für IPs und Ports
-
Kompakt zusammengefasstes Port-Dashboard für schnellen Überblick
Dieses Programm ist ein praktisches Tool für Administratoren, Entwickler und Sicherheitsinteressierte, die auf Windows-Systemen die Netzwerkinfrastruktur live überwachen möchten. Mit Logfile-Historie, Sortierung nach Ports, Farben und Symbolen für Statusänderungen bietet es sowohl Schnellüberblick als auch Detailinformationen.
Free Download: live_monitor.zip
Infos: walter@sunshine.it