Mandy (2018)

Handlung

Im Jahr 1983 leben Red Miller (Nicolas Cage) und seine Partnerin Mandy (Andrea Riseborough) ein zurückgezogenes, friedliches Leben in den Shadow Mountains. Doch diese Idylle wird zerstört, als Mandy dem fanatischen Sektenführer Jeremiah Sand (Linus Roache) begegnet. Er erkennt in ihr eine „auserwählte Seele“ und lässt sie von seiner Sekte, den „Children of the New Dawn“, entführen. Als Mandy sich weigert, ihm zu folgen, wird sie vor Reds Augen grausam ermordet.

Was folgt, ist kein klassischer Rachethriller, sondern ein halluzinatorischer Blutrausch, in dem Red – bewaffnet mit einer selbstgeschmiedeten Axt und einer Kettensäge – Jagd auf die Sekte und ihre dämonischen Helfer macht.

Stil & Atmosphäre

Mandy ist weniger ein Film als ein audiovisueller Trip:

Farbgewalt : Der Film ist durchtränkt von tiefroten, violetten und blauen Lichtfiltern – wie ein lebendig gewordenes Metal-Albumcover.

Langsame Erzählweise : Die erste Stunde ist fast meditativ, voller hypnotischer Bilder und sphärischer Musik.

Soundtrack : Der letzte Score des isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson ist ein wummerndes, düsteres Meisterwerk – zwischen Ambient, Doom und Trance.

Einflüsse: Heavy Metal, 80er-Jahre-Fantasy, Drogenkultur, Grindhouse-Kino – Mandy ist ein stilistisches Mash-up mit Kultpotenzial.

Schauspiel & Figuren

Nicolas Cage liefert eine seiner wildesten Performances ab – zwischen Trauer, Wahnsinn und Berserkerwut. Besonders berüchtigt: seine Szene im Badezimmer, in Unterwäsche, mit Schnaps und Schreien.

Andrea Riseborough als Mandy bleibt mystisch und verletzlich – eine Figur, die mehr durch Präsenz als durch Dialog wirkt.

Linus Roache als Jeremiah Sand ist ein charismatischer, größenwahnsinniger Sektenführer – irgendwo zwischen Charles Manson und Jim Morrison.

Interpretation & Wirkung

Mandy ist kein Film für jedermann. Er ist:

ein Kunstwerk über Trauer und Wahnsinn

ein psychedelischer Rachefilm , der sich mehr für Stil als für Handlung interessiert

eine Hommage an das Übertriebene, das Groteske, das Exzessive

Der Film ist in Kapitel unterteilt, nutzt animierte Zwischensequenzen und spielt mit der Grenze zwischen Realität und Wahn. Ob das alles „wirklich“ passiert, bleibt offen – vielleicht ist Mandy nur Reds Drogentrip, vielleicht ein Fiebertraum.

Fazit

Mandy ist ein Film, der polarisiert: Für manche ein überstilisierter, bedeutungsloser Rachetrip – für andere ein hypnotisches Meisterwerk voller Symbolik, Schmerz und Schönheit. Sicher ist: Er sieht aus wie ein Albtraum, hört sich an wie ein Metal-Konzert und fühlt sich an wie ein Fieber.