Maturaprüfung für 4132 Schülerinnen und Schüler steht an

LPA – Unter besonderen Voraussetzungen starten am Mittwoch 17. Juni 2020 die Abschlussprüfungen in den Südtiroler Ober- und Berufsschulen. Die Mittelschüler haben diese Herausforderung bereits zum Teil gemeistert.

2349 Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Oberschule und 432 Berufsschülerinnen und Berufsschüler, also insgesamt 2781 Maturantinnen und Maturanten, treten 2020 zur staatlichen Abschlussprüfung an. Pro Tag absolvieren in der Regel jeweils fünf Kandidaten das rund einstündige Prüfungsgespräch. Landesweit sind heuer 83 Prüfungskommissionen bei der Matura eingesetzt.

Rund 1250 Schülerinnen und Schüler absolvieren die Abschlussprüfung an einer italienschsprachigen Ober- oder Berufsschule. Hinzu kommen noch 101 Schülerinnen und Schüler, die an einer ladinischsprachigen Schule ihre Abschlussprüfung absolvieren. Für alle Maturantinnen und Maturanten gelten in diesem Jahr besondere Spielregeln, nachdem durch die Schulschließung im März der reguläre Unterricht und damit auch die Vorbereitung auf die Maturaprüfungen nicht mehr aufgenommen werden konnten.

Wie vom gesamtstaatlichen Bildungsministerium festgelegt, wird die Matura 2020 am Mittwoch 17. Juni 2020 um 8.30 Uhr beginnen. Aufgrund der Coronakrise entfallen die schriftlichen Teile der Maturaprüfung, welche in diesem Schuljahr nur mündlich abgenommen wird. Das Prüfungsgespräch umfasst mehrere Teilbereiche, bereits innerhalb 13. Juni mussten die Maturantinnen und Maturanten eine schriftliche „Ersatzarbeit“ abgeben. Maximal können die Absolventen im mündlichen Gespräch 40 Punkte erhalten, die restlichen 60 Punkte ergeben sich aus dem Schulguthaben, das aus der 3. und 4. Klasse mitgenommen und neu berechnet wurde. Nachdem die Maturaprüfung in diesem Jahr nur in mündlicher Form erfolgen kann, wird die staatliche Abschlussprüfung innerhalb Juni abgeschlossen.

Veränderte Prüfungsmodalitäten auch in der Mittelschule

Insgesamt 5814 Mittelschülerinnen und Mittelschüler haben in den vergangenen Tagen ihre Abschlussprüfung absolviert oder werden zu dieser in den nächsten Tagen antreten. 4165 Schülerinnen und Schüler schließen damit die deutschsprachige Mittelschule ab. In der ladinischsprachigen Mittelschule sind es 272, hinzu kommen 1377 Mädchen und Jungen, die in einer italienischsprachigen Mittelschule ihre Abschlussprüfung absolvieren.

Coronabedingt erfolgt die Prüfung in diesem Schuljahr in Form einer Online-Präsentation der jeweiligen Abschlussarbeit der Schülerinnen und Schüler. Die Mittelschulprüfungen sind bereits gestartet und werden ebenfalls bis spätestens Ende Juni abgeschlossen.

LPA/ck

Regeln für Maturaprüfung in Corona-Zeiten stehen fest

LPA – Nun ist es offiziell: Am 17. Juni 2020 beginnen an den Schulen die mündlichen Maturaprüfungen mit einem Prüfungsgespräch aus fünf kombinierbaren Teilbereichen. Neu geregelt ist die Abschlussbewertung.

Ab 17. Juni 2020 pünktlich um 8.30 Uhr öffnen die Oberschulen italienweit für kurze Zeit ihre Türen: Dann werden die Maturantinnen und Maturanten die Abschlussprüfung an ihren Schulen mündlich ablegen – unter Einhaltung des Abstandsgebots und notwendiger Schutzmaßnahmen. Für Landesrat Philipp Achammer ist es „höchste Zeit, dass nun genau einen Monat vor Prüfungsbeginn endlich Klarheit herrscht.“ Nun gelte es, „den angehenden Maturantinnen und Maturanten bestmöglich beizustehen, sodass sie zuversichtlich in die mündliche Abschlussprüfung gehen können.“

Verschlankte Maturaprüfung

Als Anfang März die Schulen schließen mussten, musste der Unterricht über Nacht auf Fernunterricht umgestellt werden. „Tröpfchenweise“, sagt Achammer, „seien Informationen immer wieder durchgesickert.“ Eine klare Stellungnahme des Unterrichtsministeriums zur konkreten Abwicklung der Maturaprüfung sei aber ausgeblieben. In ihrer gestrigen (16. Mai 2020) Pressekonferenz gab nun Unterrichtsministerin Lucia Azzolina den Ablauf zur diesjährigen Maturaprüfung bekannt.

Die „verschlankte“ Maturaprüfung werden sechs Lehrpersonen des jeweiligen Klassenrates im Rahmen eines rund einstündigen Kolloquiums mit der Prüfungskandidatin oder dem Kandidaten abnehmen. Extern berufen wird lediglich die Prüfungspräsidentin oder der -präsident. Landesrat Daniel Alfreider beruhigt: „Die internen Prüfer kennen ihre Schülerinnen und Schüler. Sie wissen, welche Lerninhalte trotz Corona-Krise im Fernunterricht vermittelt werden konnten.“ Alfreider ist überzeugt, dass die Maturaprüfung trotz Corona „nicht an Seriosität“ verlieren werde.

Ablauf der Maturaprüfung

Das mündliche Prüfungsgespräch umfasst mehrere Teilbereiche, die miteinander kombiniert werden können. Es beginnt mit einer Diskussion zu einer Aufgabenstellung aus den ursprünglich für die zweite schriftliche Prüfung vorgesehenen schultypischen Fächern. Will heißen: Die betreffenden Lehrpersonen legen innerhalb 1. Juni die entsprechende Aufgabenstellung fest und weisen diese den einzelnen Schülerinnen und Schüler zu. Anschließend übermitteln die Schüler ihre schriftliche Ausarbeitung zur jeweiligen Themenstellung innerhalb 13. Juni an die Mitglieder der Prüfungskommission. Bei dieser Ausarbeitung handelt es sich nicht um eine Fach-, sondern um eine Art „Ersatzarbeit“ für die zweite schriftliche Prüfung.

Prüfungsgespräch: Verschiedene Teilbereiche kombinierbar

In einem weiteren Prüfungsteil geht es um die „Diskussion eines kurzen Textes oder Textausschnittes“ aus den Fachbereichen Deutsch und Italienisch. Auch müssen die Kandidaten – ausgehend von einem von der Kommission gewählten Impulsmaterial – die Fähigkeit unter Beweis stellen, dass sie fächerübergreifend zu denken bzw. zu argumentieren vermögen.

Ein weiterer Teil des Prüfungsgesprächs beinhaltet persönliche Berufserfahrungen der Schülerinnen und Schüler, beispielsweise im Rahmen der Schulpraktika ab der dritten Klasse Oberstufe. Sie fallen in den Bereich „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ (vormals „Schule-Arbeitswelt / Alternanza Scuola Lavoro“). Der Bereich „Politische Bildung und Bürgerkunde“ wird ebenfalls im Rahmen der mündlichen Prüfung thematisiert.

Abschlussbewertung mit neugeregelter Punktevergabe

Neu geregelt wurde die Punktevergabe. Die Gewichtung der Abschlussbewertung liege bei der diesjährigen Maturaprüfung weniger auf dem mündlichen Prüfungsgespräch, sagt Landesrat Giuliano Vettorato. Das komme insbesondere jenen Schülerinnen und Schülern zugute, „die sich coronabedingt mit der Vorbereitung im Fernunterricht schwer getan haben“. Für das mündliche Prüfungsgespräch gibt es bis zu maximal 40 Punkte. Maximal 60 Punkte gibt es für das Schulguthaben, das man über die letzten Schuljahre hinweg ansammeln konnte. Die bereits vergebenen Punkte für die 3. und die 4. Klasse werden von der Schule entsprechend umgerechnet.

Bildungsdirektionen werden informieren

Landesrat Achammer teilt mit, „dass die Bildungsdirektionen in den nächsten Tagen mittels eines Rundschreibens die einzelnen Schulen ausführlich über Ablauf, Bewertungsrichtlinien, aber auch über Sicherheits- und Schutzrichtlinien informieren werden.“ Für alle Betroffenen sei wichtig, nach wochenlanger Ungewissheit jetzt endlich Klarheit zur Maturaprüfung zu haben und das letzte Monat für eine bestmögliche Prüfungsvorbereitung nutzen zu können.

LPA/gst