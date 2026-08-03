

Meran investiert in die Zukunft – trotz Baustellen-Stress – Video

Merans Bürgermeisterin Katharina Zeller und Gemeinderat Christoph Mitterhofer sind sich bewusst, dass die zahlreichen Baustellen der Bevölkerung derzeit viel Geduld abverlangen.

Gleichzeitig gibt es einiges aufzuholen: Wer Straßen, Gehwege und Infrastruktur nachhaltig verbessern will, kommt an diesen Arbeiten nicht vorbei.

Christoph Mitterhofer begleitet die Projekte mit großem Einsatz und sorgt dafür, dass die Arbeiten zügig und koordiniert vorankommen.

Merano investe nel futuro – nonostante lo stress dei cantieri

La sindaca di Merano Katharina Zeller e il consigliere comunale Christoph Mitterhofer sono consapevoli che i numerosi cantieri richiedono attualmente molta pazienza alla popolazione.

Allo stesso tempo, c’è molto da recuperare: chi vuole migliorare in modo sostenibile strade, marciapiedi e infrastrutture non può evitare questi lavori.

Christoph Mitterhofer segue i progetti con grande impegno e si adopera affinché i lavori procedano in modo rapido e coordinato.

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