Meraner Jugendzentren arbeiten auch in der Coronakrise weiter

Die Meraner Jugendzentren haben auch in der Coronakrise Mittel und Wege gefunden, trotz der Einschränkungen für die Meraner Jugendlichen und Familien da zu sein. Viele Beratungs- und Betreuungsdienste können über die Sozialen Medien, Zoom, Telefon, Snapchat und Whatsapp angeboten werden. Jugenddienst, Jungle, Tilt, Cilla, Strike Up und VKE stellen in dieser schwierigen Zeit weiterhin einen wichtigen Bezugspunkt für die Meraner Jugendlichen dar.

Der Jugenddienst Meran (Tel. 0473 237783, mail@jugenddienstmeran.it, www.jugenddienstmeran.it) hat sämtliche Dienstleistungen wie etwa die offene Jugendarbeit, den Social Shop, Streetwork, WorkUp und den Kindergemeinderat in den virtuellen Raum verlegt.

Der Verein Punto Cilla (Tel. 0473 270218, cillamerano@teletu.it, www.cillamerano.it) bietet Schulaufgabenbetreuung für Schülerinnen und Schüler an und organisiert regelmäßig virtuelle Treffpunkte über die App Zoom.

Auch das Jugendzentrum Jungle (info@jungle-meran.org) veranstaltet Online-Aktionen und hat einen Desktop eingerichtet (Telefon 328 2748950), um auch in der Krisenzeit Jugendlichen zu unterstützen. Hier können Jugendliche und Eltern täglich von 10 bis 22 Uhr per Telefon, SMS oder Whatsapp Hilfe bei Problemen des alltäglichen und weniger alltäglichen Lebens erhalten.

Jugendzentrum Tilt: Online-Öffnung und Angebote Montag bis Samstag, Hausaufgabenhilfe Online, Videochats (348 8709821), on air (335 7297439). Email: tilt@lastrada-derweg.org, onairsinigo@lastrada-derweg.org.

Jugenzentrum Strike up: Online-Öffnung, Telefon, Whatsapp und Hausaufgabenhilfe (327 3290135), www.strikeup.it.

Das VKE Spielhaus ist zwar geschlossen, doch der Verein für Kinderspielplätze und Erholung (tel. 0473 443365, meran@vke.it) arbeitet bereits an den Sommerprojekten und hat auf seiner Homepage eine Seite eingerichtet, auf der Anregungen für Spiele für Kinder und Familien angeboten werden.