MERANER KABARETT TAGE 2022 – Podcast zum Nachhören

Nach zweijähriger Zwangspause können sie endlich wieder an den Start gehen: Die Kabarett-Tage im Meraner Stadttheater.

Sieben glänzende KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum werden an drei Wochenenden ab dem 11. März 2022 mit ihren Bühnenprogrammen live Vorort sein.



Mit den Organisatoren Marion Thöni, Robert Asam und Meinhard Khuen plauderte Barbara Bonmann in der Kulturzeit über die Bedeutung und Wichtigkeit von Kabarett, es gab Programm-Auszüge aller KünstlerInnen zu hören und so konnten sich alle ein Bild davon machen, was man bei den jeweiligen KabarettistInnen zu erwarten hat.

Soviel steht fest: Hochkarätig geht es zu vom 11. bis 27. März 2022, Karten sollte man sich rechtzeitig sichern.

Die Sendung steht zum Nachhören als Podcast zur Verfügung.

