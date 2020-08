Meraner Post-Covid-Buch schon vergriffen – Jetzt online verfügbar – Libro covid esaurito

Das hätten selbst Optimisten nicht gedacht: Nach rund drei Wochen ist das von Bürgermeister Paul Rösch herausgegebene Buch über die Covid-19-Pandemie und die Lehren, die Meran (und nicht nur) daraus ziehen kann, bereits vergriffen. Interessierte, die kein gedrucktes Exemplar mehr bekommen konnten, können das Buch online lesen.

Meranerinnen und Meraner aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen – aus Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Arbeit, Spiritualität, Kultur, Mobilität und Zusammenleben – lässt der Bürgermeister in seinem Buch „What now? Thoughts beyond Corona“ darüber nachdenken, was es aus der Krise in die Zukunft mitzunehmen gelte. „Bei so vielen guten Ideen, so vielen Impulsen, die im Buch stecken, ist es kein Wunder, dass es Interesse geweckt hat“, so Rösch.

Dass das kostenlose Buch aber innerhalb von drei Wochen vergriffen sein würde, hätte der Bürgermeister nicht gedacht. „Umso mehr freut mich der Run auf die gedruckten Exemplare“, so Rösch. Wer keines dieser Exemplare bekommen hat, muss trotzdem nicht auf die Lektüre verzichten: „What now?“ gibt’s auch online auf der Website www.paulroesch.it unter dem gleichnamigen Menüpunkt.

Und was zieht der Bürgermeister selbst für Lehre aus der Covid-Krise? „Ich habe gelernt, dass gerade in Krisenzeiten das Bedürfnis nach Zusammenhalt und Solidarität groß ist“, so Rösch, „wir sollten diese Werte schon allein deshalb in die Zeit danach hinüberretten“. Zugleich seien die meisten Menschen mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Welt entwickle, überfordert. „Auch das hat sich in der erzwungenen Entschleunigung während des Lockdowns gezeigt“, sagt der Bürgermeister. „Der Wunsch nach einer Gesellschaft, die sich ruhiger, nachhaltiger und tiefschürfender entwickelt, scheint in uns allen verankert zu sein.“

“What now?”: esaurite le copie cartacee, il libro sul dopo-Covid, è disponibile on-line

Chi l’avrebbe mai detto: a sole tre settimane dall’uscita, il libro sul dopo-coronavirus curato dal sindaco di Merano Paul Rösch è andato esaurito. Ma la raccolta di voci meranesi sulle lezioni da trarre dalla pandemia rimane disponibile in versione digitale. Da subito, “What now? Thoughts beyond Corona” può essere consultato on-line.

Al libro hanno contribuito personaggi rappresentativi di vari ambiti della società meranese – dall’istruzione alla sanità, dall‘economia e dal mondo del lavoro alla sfera spirituale e alla cultura – ragionando sugli insegnamenti per il tempo del dopo-Covid. “Non mi stupisce che il libro sia andato a ruba”, commenta Rösch. “Gli spunti e le idee che le autrici e gli autori hanno voluto condividere sono tanti.”

„Certo – continua il sindaco – non mi sarei aspettato il tutto esaurito nel giro di poche settimane. In ogni modo, chi non è riuscito a ritirare una copia cartacea potrà leggere il libro sul mio sito www.paulroesch.it.”

Quanto all’idea che si è fatto personalmente sugli aspetti positivi dell’esperienza Covid-19, Rösch confida: “Ho imparato che proprio quando siamo alle prese con una crisi cresce in noi il desiderio di sentirci uniti e solidali, a conferma della centralità di questi valori, che dovremo tenere alti anche quando la crisi sarà superata.” Un altro insegnamento riguarda la velocità con cui cambia il mondo. “La maggior parte delle persone faticano a tenere il passo. Il rallentamento a cui ci hanno costretto le misure di contenimento ha messo a nudo un bisogno profondamente radicato nella gente: quello di una società più lenta, più sostenibile e più profonda.”