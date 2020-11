Michael Aster – Regen

Michael Aster macht deutschsprachige Musik.

Er schrieb, produzierte und veröffentlichte vor 2018 in Eigenregie seinen ersten Song in seiner italienischen Heimat Südtirol. Nur ein Jahr später war der Sänger auf Platz 1 der Jahresrangliste von Rai Südtirol.

Die Presse schreibt:

„Seine Musik gehört zum Besten was

radiotauglicher Deutschpop „made in Südtirol“

zu bieten hat.“ (stol.it); „Geht direkt ins Herz“,

(Südtirolnews.it), „Südtirols Antwort auf James

Blunt“ (radioholiday.it).

Ein Ausnahmetalent, ein sympathischer, junger

Mann, ein gefühlvoller Poet, eine unverwechselbare

Stimme, ein auszeichnender Songwriter.

Dabei war sein Weg bis vor kurzem ein eher

sportlicher. Schmale Reifen, rasante Abfahrten,

brennende Muskeln, so trainierte er sich hoch zum

Rennrad-Uphill-Landesmeister.

„Regen“

Michael Aster versteht es, Wörter ineinander verschmelzen zu lassen, die im bisherig

poetisch benutzten Sinne gegensätzlich besetzt waren. So stellt er im Song „Regen“ eine Liebe vor,

die erst durch eine dritte Komponente, die menschlich beschreiben wird, komplett wird – den Regen.

Es sind Bilder, die Michael Aster schaffen kann, die wiederum Emotionen hervorrufen, die

augenblicklich gefühlt werden und gleichzeitig Szenen ins Laufen bringen, die jeden Zuhörer die

Lebenssituationen live miterleben lässt.

Regen – eine wundervolle, sehnsuchtsvolle, echte Liebesgeschichte – ohne Weichspüler, dafür

mit Erlebnisgarantie.