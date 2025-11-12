

Mit diesen 5 SEO-Tipps katapultierst du deine Webseite bei Google nach oben

1. Präzise Keyword-Strategie (Suchintention verstehen)



Analysiere, wonach deine Zielgruppe tatsächlich sucht – nicht nur einzelne Wörter, sondern Suchphrasen („Long-Tail Keywords“).



Beispiel: Statt „Psychotherapie“ lieber „Psychotherapie bei Angststörungen in München“. Verwende Tools wie Google Search Console, Ubersuggest oder Ahrefs, um relevante Suchbegriffe zu finden.

2. Hochwertiger, strukturierter Content



Google bevorzugt Seiten, die echten Mehrwert bieten. Das heißt:

Texte sind klar gegliedert (Überschriften H1–H3, Listen, Zwischenüberschriften).

Inhalte beantworten gezielt eine Frage oder ein Bedürfnis.

Füge interne Links zu thematisch verwandten Seiten hinzu.

Optimiere Bilder (Dateiname, Alt-Text, komprimierte Größe).

3. Ladezeit & technische Performance



Schnelle Seiten ranken besser. Prüfe mit Google PageSpeed Insights, ob deine Seite:

Bilder optimiert lädt (WebP, Lazy Loading),

Caching nutzt,

und kein unnötiges JavaScript blockiert.



Eine schlanke, saubere Struktur wirkt sich direkt auf SEO aus.

4. Mobile First & User Experience



Da Google mobil zuerst indexiert, muss die Seite auf Smartphones fehlerfrei funktionieren:



Lesbare Schriftgrößen, keine zu kleinen Buttons, keine Pop-ups, übersichtliches Menü.



Auch die Verweildauer und Absprungrate zählen indirekt als Signal für Qualität.

5. Backlinks & lokale Sichtbarkeit