Was passiert mit der Kultur, wenn die Welt brennt? Diese Frage steht im Zentrum von „Monuments Men – Ungewöhnliche Helden“ (2014), einem Film von und mit George Clooney. Statt die üblichen Frontlinien und Schlachten in den Fokus zu rücken, erzählt der Film die erstaunlich wahre Geschichte einer kleinen, zusammengewürfelten Gruppe von Kunsthistorikern, Museumsdirektoren und Architekten, die im Zweiten Weltkrieg eine Mission bekommen, die ebenso absurd wie lebensgefährlich klingt: Sie sollen die von den Nazis geraubten Kunstschätze Europas finden und retten – bevor sie zerstört, verkauft oder für immer verschwinden.

Eine ungewöhnliche Truppe

Die „Monuments Men“ sind keine klassischen Soldaten. Viele von ihnen sind schon älter, nicht besonders kampferprobt und eher daran gewöhnt, über Gemälde zu diskutieren als unter Beschuss zu stehen. Genau daraus bezieht der Film einen Teil seines Charmes: Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin und Cate Blanchett (in einer etwas anderen Rolle als Kuratorin im befreiten Paris) verkörpern Figuren, die mit Improvisation, Fachwissen und einer ordentlichen Portion Sturheit versuchen, dem Chaos des Krieges etwas entgegenzusetzen.

Dabei stellt der Film immer wieder eine unbequeme Frage: Ist Kunst es wert, dafür Menschenleben zu riskieren? Clooneys Inszenierung drängt keine einfache Antwort auf, sondern lässt die Spannung stehen zwischen militärischer Notwendigkeit und kultureller Verantwortung. Genau hier wird es interessant – und ein bisschen unbequem.

Zwischen Abenteuerfilm und Geschichtsstunde

Ton und Stil schwanken bewusst zwischen Abenteuer, Drama und leichtem Humor. Manche Szenen erinnern fast an einen klassischen Heist-Film, nur dass es diesmal nicht um Geld, sondern um Michelangelo, Vermeer oder die „Madonna von Brügge“ geht. Gleichzeitig scheut der Film nicht davor zurück, die realen Verluste zu zeigen: Nicht jede Mission geht gut aus, und nicht jeder „Held“ kehrt zurück.

Historisch basiert der Film auf dem Sachbuch von Robert M. Edsel und ist in seinen Grundzügen erstaunlich nah an den echten Ereignissen. Natürlich wird für die Leinwand vereinfacht und verdichtet – aber der Kern bleibt: Ohne diese kleine Spezialeinheit wären unzählige Kunstwerke vermutlich für immer verloren gewesen.

Stärken und Schwächen

Eine Stärke des Films liegt klar im Ensemble. Die Chemie zwischen den Darstellern trägt viele Szenen, und Bill Murrays trockener Humor lockert die ernste Thematik genau dann auf, wenn es nötig ist. Gleichzeitig wurde „Monuments Men“ oft vorgeworfen, zu brav zu sein – zu wenig Biss, zu wenig echte Dramatik für ein Thema, das eigentlich nach mehr moralischer Schärfe verlangt.

Vielleicht ist genau das der wunde Punkt: Der Film will zugänglich sein, fast schon klassisch hollywoodmäßig, und verzichtet dafür auf radikalere Töne. Wer ein hartes Kriegsdrama erwartet, wird eher enttäuscht. Wer sich aber auf eine ruhiger erzählte, ungewöhnliche Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg einlässt, bekommt eine Geschichte, die lange nachhallt.

Warum der Film heute noch relevant ist

Gerade in Zeiten, in denen Kulturgüter wieder gezielt zerstört oder instrumentalisiert werden, wirkt die Frage des Films erschreckend aktuell: Was ist uns unser kulturelles Erbe wert? „Monuments Men – Ungewöhnliche Helden“ erinnert daran, dass Kultur kein Luxusproblem ist, sondern Teil unserer Identität – und manchmal etwas, das verteidigt werden muss, selbst wenn es unvernünftig erscheint.

Fazit

„Monuments Men“ ist kein perfekter Film, aber ein wichtiger. Er erzählt eine wenig bekannte Geschichte, wirft unbequeme Fragen auf und zeigt Helden, die nicht mit Waffen, sondern mit Wissen kämpfen. Vielleicht ist er gerade deshalb so sehenswert: weil er beweist, dass Mut viele Gesichter haben kann – und eines davon ein staubiges Gemälde in einer dunklen Salzmine ist.

Video

Die wichtigsten Schauspieler

George Clooney als Frank Stokes

Matt Damon als James Granger

Bill Murray als Richard Campbell

John Goodman als Walter Garfield

Jean Dujardin als Jean-Claude Clermont

Bob Balaban als Preston Savitz

Hugh Bonneville als Donald Jeffries

Cate Blanchett als Claire Simone

