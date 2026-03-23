Müllsammelaktion: Rund 60 Freiwillige sammeln Müll in Terlan und Andrian

Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger haben ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft gesetzt: vor Kurzem fand der Müllsammeltag der Umweltgruppe Etschtal in gemeinsamer Organisation mit den Gemeinden Terlan und Andrian statt. Es gab durchaus auch wieder erstaunliche Funde. Die klare Botschaft der Umweltgruppe lautet: “Müll wegwerfen in der Natur ist strafbar, und das fängt bei Zigarettenstummeln an!”

Rund 60 Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche beteiligten sich in Andrian und Terlan an der Dorfsäuberung und durchkämmten Wege, Wiesen und Straßenränder in den beiden Gemeinden. Mit dabei waren mehrere Vereine wie die Schützenkompanie Andrian, die KFS Ortsgruppe, der Tourismusverein Andrian, der Sportverein, Volks- und Mittelschüler:innen, der Fußballverfein AFC Terlan, Eisstock Terlan, Fischerverein “March Lock”, der Sportschützenverein Terlan sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger. Auch rund um den Aktionstag herum sammelten weitere Vereine wie AVS Ortsgruppe Terlan sowie Vilpian und Niederthor mit Gefolge (auf der Burgruine Maultasch) Müll ein.

Die Präsidentin der Umweltgruppe Etschtal, Verena Troi, und die Vizepräsidentin Eva Hölzl sowie die Umweltreferenten der Gemeinde Terlan und Andrian, Tanja Werth und Konrad Rauch, freuten sich über die große Beteiligung und den starken Gemeinschaftssinn: „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich Zeit nehmen, um gemeinsam unsere Natur sauber zu halten.“

Erstaunliche Funde in der Natur

Wie jedes Jahr staunten die freiwilligen Helfer nicht schlecht darüber, was alles achtlos in der Natur landet. Neben den „Klassikern“ wie Plastikflaschen, Verpackungen, Bierdosen und Glasflaschen wurden auch alte Schuhe, Kleidungsstücke und sogar Autofelgen gefunden.

Ein besonderes Problem stellen weiterhin Zigarettenstummel und Taschentücher dar, die in großer Zahl entlang von Wegen und Straßenrändern eingesammelt wurden. Zigarettenstummel enthalten zahlreiche Giftstoffe und können Boden und Gewässer belasten. Taschentücher sind besonders reiß- und nassfest, weil sie speziell behandelte Papierfasern enthalten. Dadurch bauen sie sich langsamer ab als normales Papier. Außerdem werden bei der Herstellung Chemikalien und Zusatzstoffe eingesetzt (z.B. für Weichheit oder Aufhellung), die ebenfalls in den Boden gelangen können.

Müll wegwerfen ist strafbar

Die Umweltgruppe Etschtal weist darauf hin, dass das Wegwerfen von Müll und Zigarettenstummeln in Italien gesetzlich verboten ist. Laut italienischem Umweltgesetz drohen bei Verstößen hohe Geldstrafen. Dennoch zeigt die jährliche Dorfsäuberung, dass weiterhin viel Müll achtlos in der Natur landet.

Bewusstsein schaffen und Müll vermeiden

Der Müllsammeltag soll daher nicht nur für Sauberkeit sorgen, sondern vor allem das Bewusstsein für einen respektvollen Umgang mit der Natur stärken. Besonders wichtig sei dabei die Vorbildfunktion der Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen.

Das gemeinsame Ziel der Organisatoren bleibt klar: Eine Zukunft, in der solche Säuberungsaktionen nicht mehr nötig sind, weil jeder verantwortungsvoll mit der Umwelt umgeht.

Die Umweltgruppe Etschtal appelliert zudem, Müll möglichst zu vermeiden und besonders Einwegplastik zu reduzieren. Schon kleine Veränderungen im Alltag können viel bewirken – etwa Mehrwegprodukte verwenden, möglichst verpackungsarm einkaufen und Abfälle korrekt entsorgen oder wieder mitnehmen. So kann jeder dazu beitragen, Natur und Landschaft sauber zu halten.

Dank an alle Helfer

Die Umweltgruppe Etschtal bedankt sich herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den beteiligten Vereinen, den Gemeinden Terlan und Andrian sowie allen Unterstützern, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. So gab es abschließend in beiden Orten eine kleine Marende, in Terlan spendiert vom Faschingsverein und in Andrian von der Gemeinde.

Gemeinsam lässt sich viel für Natur, Umwelt und Lebensqualität im Etschtal und darüber hinaus erreichen.